Das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt in Afrika ausgegraben

Archäologen aus Großbritannien und Afrika haben Beweise für das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt entdeckt, das vor einer halben Million Jahren errichtet wurde. Die aus bearbeitetem Holz gefertigte Struktur wurde in wasserdurchtränktem Boden im Norden Sambias gefunden. Es wird angenommen, dass es sich um einen erhöhten Gleisweg oder eine erhöhte Plattform in einem Feuchtgebiet handelte, die möglicherweise für die Jagd oder das Schlachten genutzt wurde.

Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da sie das bisherige Verständnis der frühen menschlichen Technologie und kognitiven Fähigkeiten in Frage stellt. Das Bauwerk ist mindestens doppelt so alt wie jedes andere bekannte von Menschenhand geschaffene Bauwerk und wirft ein Licht auf die Fähigkeiten einer ausgestorbenen Art namens Homo heidelbergensis.

Die Holzkonstruktion wurde am Südufer des Kalambo-Flusses in einem Gebiet gefunden, das aufgrund seiner vielfältigen Topographie frühe menschliche Jäger und Sammler angezogen hätte. Direkt flussaufwärts des Bauwerks befinden sich die Kalambo Falls, ein 235 Meter hoher Wasserfall und eine drei Meilen lange Schlucht mit einem eigenen lokalen Regenwald. Stromabwärts der Wasserfälle mündet der Fluss in den Tanganjikasee, der eine Vielzahl von Tieren angezogen hätte.

Die Archäologen entdeckten außerdem Steinwerkzeuge, eine mögliche Feuerstelle zum Kochen und einen Holzkeil, der zum Spalten von Holz verwendet wurde. Diese Ergebnisse liefern weitere Einblicke in das tägliche Leben und die Aktivitäten von Homo heidelbergensis.

In den letzten vier Jahren wurden die archäologischen Untersuchungen von Forschern der Universitäten Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway und Lüttich sowie dem National Museums Board und der National Heritage Conservation Commission von Sambia durchgeführt.

Laut Projektleiter Professor Larry Barham wird diese Entdeckung unsere Einstellung zu einer längst ausgestorbenen Menschenart verändern. Das Alter der Struktur wurde mithilfe von Lumineszenzdatierungstechniken von Experten der Aberystwyth University bestimmt.

