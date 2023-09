Die Entdeckung des ältesten von Menschen gebauten Bauwerks der Welt im südlichen Afrika

Archäologen aus Großbritannien, Belgien und Sambia haben im südlichen Afrika das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt entdeckt. Die aus bearbeitetem Holz gefertigte Struktur wurde in wasserdurchtränktem Boden im Norden Sambias ausgegraben. Es ist mindestens doppelt so alt wie jedes andere bekannte von Menschenhand geschaffene Bauwerk und wird wahrscheinlich unser Verständnis der frühen menschlichen Technologie und kognitiven Fähigkeiten verändern.

Es wird angenommen, dass das Bauwerk vor einer halben Million Jahren von einer ausgestorbenen Menschenart erbaut wurde. Es wurde wahrscheinlich als erhöhter Weg durch Marschland oder als erhöhte Plattform in einem Feuchtgebiet genutzt, möglicherweise für die Jagd oder das Schlachten. Der Fund wurde am Südufer des Kalambo-Flusses gefunden, einige hundert Meter flussaufwärts von einem 235 Meter hohen Wasserfall und einer 300 Meter tiefen Schlucht. Diese Naturwunder könnten frühere menschliche Jäger und Sammler in die Gegend gelockt haben.

In der Umgebung des Bauwerks befanden sich unterschiedliche Umgebungen, darunter eine große Überschwemmungsebene, Marschland, Seen, Flüsse, Wälder und ein lokaler Regenwald, der durch die Gischt des Wasserfalls entstand. Jede dieser Umgebungen hätte unterschiedliche Tiere und Pflanzen angezogen und den frühen Menschen Ressourcen bereitgestellt.

Die Archäologen haben zwei Teile der Holzkonstruktion gefunden: einen 1.4 Meter langen Abschnitt eines Baumstamms und einen Baumstumpf, die beide von prähistorischen Zimmerleuten verändert wurden. Durch diese Modifikationen konnte der Stamm sicher auf dem Baumstumpf positioniert werden, wodurch eine erhöhte Plattform oder Gleisbahn entstand. An der Stätte wurden auch andere Steinwerkzeuge, eine mögliche Feuerstelle zum Kochen und ein Holzkeil zum Spalten von Holz entdeckt.

Die prähistorischen Menschen, die das Bauwerk errichteten, waren Mitglieder einer ausgestorbenen Art namens Homo heidelbergensis. Diese Art, die vor 600,000 bis 300,000 Jahren lebte, hatte bereits den größten Teil Afrikas, Westasiens und Europas besiedelt. Vor etwa 300,000 Jahren starb der Homo heidelbergensis jedoch aus, möglicherweise aufgrund der Konkurrenz durch neuere menschliche Arten wie Neandertaler und Homo sapiens.

Die Entdeckung ist Teil des laufenden Forschungsprojekts „Deep Roots of Humanity“ unter der Leitung von Professor Larry Barham von der University of Liverpool. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Lumineszenzdatierungstechniken wurden verwendet, um das Alter der Struktur und anderer an der Stätte gefundener Artefakte zu bestimmen.

Diese bahnbrechende Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung der frühen menschlichen Technologie und erweitert unser Wissen über die Fähigkeiten ausgestorbener menschlicher Spezies.

