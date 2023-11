Wissenschaftler entdecken Megabetten, die uralte katastrophale Ereignisse im Mittelmeer aufdecken

By

Eine bahnbrechende Entdeckung von Wissenschaftlern hat eine Reihe von „Megabeds“ auf dem Grund des Mittelmeers enthüllt und Licht auf die katastrophalen Ereignisse geworfen, die die Region seit Tausenden von Jahren immer wieder heimgesucht haben. Bei diesen Megabetten handelt es sich um Ablagerungen von Stoffen, die in Meeresbecken infolge von Vulkanausbrüchen und anderen Katastrophenereignissen entstanden sind.

Die Forscher stießen auf diese bemerkenswerten Schichten, als sie die Sedimentablagerungen in der Nähe eines riesigen Unterwasservulkans im Tyrrhenischen Meer untersuchten, das Teil des Mittelmeers an der Westküste Italiens ist. Frühere Studien hatten auf die Existenz von etwas Verborgenem unter dem Ozean hingewiesen, doch erst die jüngste Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Geology brachte die hochauflösenden Bilder der Ablagerungen ans Tageslicht.

Der leitende Studienautor Derek Sawyer, außerordentlicher Professor für Geowissenschaften an der Ohio State University, und seine Kollegen nutzten fortschrittliche Bildgebungstechniken, um die Sedimentschichten detailliert zu beobachten. Was sie fanden, waren vier verschiedene Megabetten mit einer Dicke von jeweils 33 bis 82 Metern, die durch Sedimentschichten getrennt waren.

Die vor Ort gewonnenen Bohrkerne bestätigten, dass diese Megabeds aus vulkanischem Material bestanden. Das Alter der entdeckten Schichten variierte, wobei die älteste etwa 40,000 Jahre alt war, gefolgt von einer mit 32,000 Jahren, einer weiteren mit 18,000 Jahren und der jüngsten, die vor etwa 8,000 Jahren entstand.

Um den Ursprung dieser Überreste von Vulkanausbrüchen zu bestimmen, untersuchten die Forscher die bekannte vulkanische Aktivität in der Region. Das Gebiet, in dem sich die Megabeds gebildet haben, ist für seine erhebliche vulkanische Aktivität bekannt, darunter der Supervulkan Campi Flegrei, der in jüngster Zeit Anzeichen von Aktivität gezeigt hat.

Diese bahnbrechende Entdeckung hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der vulkanischen Risiken in der Region. Durch die Untersuchung dieser Megabeds wollen Wissenschaftler Erkenntnisse über mögliche zukünftige Ausbrüche und die von ihnen ausgehenden Bedrohungen gewinnen. Laut Derek Sawyer: „Dieser gesamte Bereich ist immer noch aktiv, es gibt immer noch große Bedenken hinsichtlich der Zukunft, daher ist es durchaus möglich, dass so etwas noch einmal passiert.“

Insgesamt bietet dieser Befund nicht nur einen Einblick in die katastrophale Vergangenheit des Mittelmeers, sondern unterstreicht auch die anhaltende Notwendigkeit, die vulkanische Aktivität in der Region zu überwachen und zu verstehen, um die Sicherheit der umliegenden Bevölkerung zu gewährleisten.

