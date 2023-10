Geowissenschaftler entdecken Zealandia, einen verborgenen Kontinent, der unser Verständnis der Erdgeschichte verändert

By

Forscher haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die unsere Wahrnehmung der Geographie der Erde in Frage stellt. Ein verborgener Kontinent namens Zealandia oder Te Riu-a-Māui in der Māori-Sprache versteckt sich seit fast 375 Jahren vor aller Augen. Die Tatsache, dass diese Landmasse existiert, war im Laufe der Jahre Gegenstand von Spekulationen, doch erst im Jahr 2017 bestätigten Geologen ihre Existenz endgültig.

Zealandia erstreckt sich über etwa 1.89 Millionen Quadratmeilen und ist damit größer als der indische Subkontinent. Es war einst Teil des Superkontinents Gondwana, zu dem vor etwa 500 Millionen Jahren auch Ostaustralien und die Westantarktis gehörten. Es wird angenommen, dass der niederländische Entdecker Abel Tasman 1642 auf seiner Suche nach dem schwer fassbaren „Großen Südlichen Kontinent“ erstmals auf Zealandia stieß. Obwohl er das neue Land nicht fand, sammelte er Erkenntnisse von der einheimischen Māori-Bevölkerung, die das Vorhandensein einer bedeutenden Landmasse im Osten offenbarte.

Das Besondere an Zealandia ist, dass der größte Teil davon unter der Meeresoberfläche liegt. Geologen des Zealand Crown Research Institute GNS Science haben Zealandia als Beispiel verwendet, um zu verdeutlichen, wie etwas so Bedeutsames über Jahrhunderte hinweg verborgen bleiben kann. Der Prozess, durch den sich Zealandia von Gondwana trennte, ist noch nicht vollständig geklärt, stellt jedoch unser Verständnis der Plattentektonik in Frage.

Darüber hinaus wirft die Entdeckung Zealandias interessante Fragen zur Definition von Kontinenten auf. Während jeder Kontinent der Erde aus zahlreichen Ländern besteht, hat Zealandia nur drei Territorien. Diese Unterscheidung stellt traditionelle Definitionen in Frage und regt zu einer weiteren Erforschung der geologischen Geschichte unseres Planeten an.

