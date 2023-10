Die OSIRIS-REx-Mission der NASA entdeckt überraschende Zusammensetzung von Asteroidenproben

Wissenschaftler, die an der OSIRIS-REx-Mission der NASA teilnahmen, waren von den unerwarteten Ergebnissen überrascht, als sie den Behälter öffneten, der die vom erdnahen Asteroiden Bennu gesammelte Probe enthielt. Der Überschuss an dunklem, feinkörnigem Material, das am Deckel und am Boden des Behälters haftet, könnte möglicherweise wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung des Asteroiden liefern.

Der Abschluss der OSIRIS-REx-Mission war ein bedeutender Meilenstein für die NASA. Nach einer siebenjährigen Reise über eine Distanz von 7 Milliarden Meilen landete die Raumsonde am 3.86. September nach einem Touch-and-Go-Manöver auf Bennus Oberfläche erfolgreich in der Wüste von Utah.

Im Oktober 2020 nutzte die Raumsonde ihren TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism), um die Oberfläche von Bennu zu stören und eine Probe zu sammeln. Die Fülle des gesammelten Materials war so groß, dass beobachtet werden konnte, wie die Partikel in den Weltraum drifteten, bevor der Probenkopf im Kanister befestigt wurde.

Die unerwartete Entdeckung veranlasste Wissenschaftler, über die Möglichkeit einer schnellen Untersuchung der im Kanister gefundenen Materialien nachzudenken. Durch die Untersuchung des dunklen, feinkörnigen Materials, das an den Oberflächen des Behälters haftet, hoffen die Forscher, wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Herkunft von Bennu zu gewinnen.

Das Verständnis der Zusammensetzung von Asteroiden wie Bennu ist für Wissenschaftler von entscheidender Bedeutung, um die Geheimnisse der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems zu lüften. Durch die Analyse der von Bennu gewonnenen Proben wollen die Forscher die Rolle des Asteroiden in den frühen Stadien des Sonnensystems entschlüsseln und möglicherweise Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde gewinnen.

Dieser unerwartete Fund eröffnet neue Wege für die Forschung und unterstreicht die Bedeutung von Weltraummissionen wie OSIRIS-REx für die Erweiterung unseres Wissens über das Universum und unseren Platz darin.

