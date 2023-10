Ein einzelner Strang von MicroRNA steuert das T-Zell-Gedächtnis bei der Erkennung von Tumorzellen, so Studienergebnisse

By

Ein Forscherteam der University of Massachusetts Amherst hat die Rolle eines einzelnen microRNA-Strangs, bekannt als let-7, bei der Regulierung der Fähigkeit von T-Zellen, Tumorzellen zu erkennen und sich daran zu erinnern, aufgedeckt. Diese in Nature Communications veröffentlichte und von den National Institutes of Health unterstützte Forschung wirft Licht auf die Mechanismen hinter krebsbekämpfenden Immuntherapien und könnte den Weg für verbesserte Krebsbehandlungen ebnen.

In der von Leonid Pobezinsky und Elena Pobezinskaya geleiteten Studie beschreiben die Forscher, wie T-Zellen eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen. Diese weißen Blutkörperchen sind für die Bekämpfung von Krankheitserregern und abnormalen Zellen wie Tumorzellen verantwortlich. Wenn T-Zellen auf fremde Antigene treffen, werden sie aktiviert und verwandeln sich in Killer-T-Zellen, die die Eindringlinge angreifen.

Nach dem Kampf sterben die meisten Killer-T-Zellen, aber einige überleben und verwandeln sich in Gedächtniszellen. Diese Gedächtniszellen erinnern sich daran, wie das Antigen aussah, und bleiben auf der Hut vor künftigen Invasionen. Dieser Prozess ähnelt der Funktionsweise von Impfstoffen. Indem sie den Körper geschwächten Krankheitserregern aussetzen, erzeugen Impfstoffe Gedächtniszellen, die schnell reagieren können, wenn der Krankheitserreger erneut in den Körper eindringt.

Die Forscher wollten jedoch die genauen Mechanismen verstehen, durch die T-Zellen diese Erinnerungen bilden. Sie entdeckten, dass let-7, ein kleines Stück microRNA, das in Gedächtniszellen vorhanden ist, eine entscheidende Rolle spielt. Je mehr let-7 eine Zelle hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie von Krebstumorzellen ausgetrickst wird. Dadurch können T-Zellen Krebs bekämpfen und sich an das Auftreten von Krebszellen erinnern.

Die Bedeutung dieser Erkenntnis liegt in der Möglichkeit, Immuntherapien zu verbessern. Durch das Verständnis, wie let-7 während der Behandlung reguliert wird, könnten Forscher das Gedächtnis und die Fähigkeiten des körpereigenen Immunsystems verbessern. Gedächtniszellen, die stammzellähnliche Eigenschaften besitzen, können viele Jahre leben und einen dauerhaften Schutz vor Krebs und anderen Krankheiten bieten.

Die Hauptautorin Alexandria Wells betont die translationale Wirkung dieser Forschung und zeigt sich begeistert von den gewonnenen grundlegenden Erkenntnissen und dem Potenzial für zukünftige Immuntherapien. Die Untersuchung der Regulierung von Let-7 während der Behandlung könnte neue Wege für die Krebsforschung und -behandlung eröffnen.

Quellen: Nature Communications | Universität von Massachusetts Amherst