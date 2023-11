Ein Durchbruch bei der Kontrolle des chaotischen Verhaltens von Licht

By

Forschern der City University of New York (CUNY) ist ein bedeutender Durchbruch bei der Kontrolle des chaotischen Verhaltens von Licht gelungen. Durch die Anpassung der Streumuster direkt an der Lichtquelle selbst hat das Team eine neuartige Plattform zur Steuerung des komplexen Verhaltens von Licht gefunden. Diese Entdeckung hat weitreichende Auswirkungen auf die Energiespeicherung, die Datenverarbeitung und die Signalverarbeitung.

Traditionell wurde das Verhalten von Licht in kreisförmigen oder regelmäßig geformten Resonanzhohlräumen untersucht. Diese Hohlräume sorgen für vorhersehbarere Muster der Lichtreflexion und -streuung. Sie bieten jedoch nur ein teilweises Verständnis der in realen Szenarien beobachteten Komplexität.

Um diese Einschränkung zu überwinden, schufen die Forscher einen stadionförmigen Hohlraum mit offener Oberseite und zwei Kanälen, die Licht von gegenüberliegenden Seiten hineinströmen lassen. Durch die Manipulation der Lichtintensität an den Eingängen und die Anpassung der Verzögerung zwischen ihnen mithilfe von Knöpfen am Stadionhohlraum konnte das Team die Interaktion der Lichtstrahlen steuern. Diese kohärente Steuerung, bekannt als „Licht zur Lichtsteuerung verwenden“, wird durch das Phänomen der „reflexionslosen Streumodi“ (RSMs) ermöglicht.

Die Studie demonstrierte die Fähigkeit, RSMs zu manipulieren, die eine effiziente Anregung und Steuerung komplexer optischer Systeme ermöglichen. Durch die Unterstützung zweier unabhängiger, überlappender RSMs bei bestimmten Frequenzen erreichten die Forscher einen Zustand, in dem das gesamte Licht in den Hohlraum des Stadions gelangte, ohne dass es zu den Kanalanschlüssen zurückreflektiert wurde. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für eine bessere Speicherung, Weiterleitung und Steuerung von Lichtsignalen in komplexen optischen Plattformen.

Mit Blick auf die Zukunft planen die Forscher, weitere Komplexitäten im Verhalten von Licht zu erforschen, indem sie weitere Bedienknöpfe hinzufügen. Dies wird mehr Freiheitsgrade bieten, um die Feinheiten des Lichtverhaltens zu entschlüsseln und unser Verständnis dieses grundlegenden Phänomens zu verbessern.

FAQ:

F: Welche Bedeutung hat dieser Durchbruch?

A: Dieser Durchbruch ermöglicht die effiziente Anregung und Steuerung komplexer optischer Systeme mit Auswirkungen auf die Energiespeicherung, die Datenverarbeitung und die Signalverarbeitung.

F: Was sind reflexionslose Streumodi?

A: Reflexionslose Streumodi (RSMs) sind seltene Verhaltensweisen von Licht in Resonanzhohlräumen, die eine kohärente Lichtsteuerung ermöglichen.

F: Wie wurde der Durchbruch erreicht?

A: Durch Anpassen der Streumuster direkt von der Lichtquelle und Verwendung eines stadionförmigen Hohlraums mit Steuerknöpfen zur Manipulation der Lichtintensität und Verzögerung zwischen den Eingängen.

F: Was sind die Zukunftspläne für diese Forschung?

A: Die Forscher wollen weitere Bedienknöpfe hinzufügen, um weitere Komplexitäten im Verhalten von Licht zu erforschen.