Neue Phase von hochdichtem, ultraheißem Eis entdeckt

Zusammenfassung: Wissenschaftler haben eine neue Phase von hochdichtem Eis namens Ice XIX entdeckt, die extrem hohe Temperaturen und eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit aufweist. Diese Entdeckung könnte helfen, die multipolaren Magnetfelder zu erklären, die um Uranus und Neptun beobachtet werden. Mithilfe von Hochleistungslasern zur Simulation extremer Bedingungen konnten Forscher am Matter at Extreme Conditions-Instrument an der Linac Coherent Light Source die Struktur von Ice XIX beobachten. Sie fanden heraus, dass sich die Sauerstoffatome in einer kubisch raumzentrierten Struktur anordnen, während sich die Wasserstoffatome frei wie eine Flüssigkeit bewegen und so die Leitfähigkeit erhöhen. Diese neue Eisphase könnte in den richtigen Tiefen in wasserreichen Gasriesen wie Uranus und Neptun existieren und eine Erklärung für die ungewöhnlichen Magnetfelder liefern, die von der Raumsonde Voyager II der NASA entdeckt wurden. Die Entdeckung von Ice XIX trägt zu unserem Verständnis des komplexen Druck-Temperatur-Phasendiagramms von Wasser und seines Verhaltens unter extremen Bedingungen bei.

Wasser, eine lebenswichtige Verbindung, die in unserem Sonnensystem reichlich vorhanden ist, weist verschiedene kristalline Eisphasen auf. Besonders bedeutsam sind dichte Eisphasen im Inneren von Gasriesen wie Uranus und Neptun. Wissenschaftler haben vorgeschlagen, dass die komplizierten Magnetfelder dieser Planeten das Ergebnis von superionischem Eis sind, das eine einzigartige elektrische Leitfähigkeit besitzt und unter Hochdruckbedingungen entsteht. Allerdings war die Untersuchung der Struktur von Eis unter extremen Bedingungen in der Vergangenheit eine Herausforderung.

Die Forscher verwendeten das „Matter at Extreme Conditions“-Instrument, einen ultraschnellen Freie-Elektronen-Röntgenlaser, um die Eisstruktur während der lasergesteuerten dynamischen Kompression zu untersuchen. Indem sie Wasser einem extremen Druck von 2 Millionen Atmosphären und Temperaturen von 8,500 °F aussetzten, identifizierten sie die neue Phase von hochdichtem Eis, Eis XIX. Diese Phase hat eine kubisch-raumzentrierte Gitterstruktur und ermöglicht eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit tief im Inneren von Eisriesen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Ursprünge der von Voyager II beobachteten multipolaren Magnetfelder um Uranus und Neptun.

Insgesamt erweitert die Entdeckung von Ice XIX unser Wissen über das Verhalten von Wasser unter extremen Bedingungen und seine Rolle bei der Gestaltung der Eigenschaften von Himmelskörpern. Es unterstreicht die Komplexität des Phasendiagramms von Wasser und unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung der Hochdruckzustände von Eis für das Verständnis der Natur der Gasriesen in unserem Sonnensystem.

Quellen:

– Wissenschaftliche Berichte (2022). DOI: 10.1038/s41598-021-04687-6

– US-Energieministerium