Neues Enzym entdeckt: PUCH hilft, die Ausbreitung parasitärer DNA zu verhindern

Forscher am Institut für Molekularbiologie (IMB) in Mainz und den Max Perutz Labs in Wien, Österreich, haben ein Enzym namens PUCH identifiziert, das eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung der Ausbreitung parasitärer DNA in unserem Genom spielt. Die Entdeckung dieses Enzyms könnte wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie unser Körper Bakterien und Viren erkennt und bekämpft, um Infektionen vorzubeugen.

Unser Körper verfügt über ein Immunsystem, das uns vor äußeren Bedrohungen wie Viren und Bakterien schützt. Allerdings sind unsere Zellen auch Bedrohungen von innen ausgesetzt. Ungefähr 45 % unseres Genoms bestehen aus repetitiven DNA-Sequenzen, die als transponierbare Elemente (TEs) bezeichnet werden und auch als genomische Parasiten bekannt sind. TEs haben keine spezifische Funktion, können aber gefährlich sein, da sie die Fähigkeit haben, sich an neue Stellen in unserer DNA zu kopieren und einzufügen. Diese ständige Aktivität birgt das Risiko von Mutationen, die die normale Zellfunktion stören und sogar zu Krebs führen können.

Um diese internen Bedrohungen zu bekämpfen, verfügen unsere Zellen über Mechanismen, die die Ausbreitung von TEs verhindern. Das neu entdeckte Enzym PUCH spielt eine Schlüsselrolle in diesem Abwehrsystem. Es neutralisiert die Aktivität von TEs und verhindert, dass sie sich vermehren und in verschiedene Teile unserer DNA einfügen.

Zu verstehen, wie unsere Zellen diese genomischen Parasiten bekämpfen, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Genomstabilität und die Vorbeugung von Krankheiten. Die Entdeckung von PUCH wirft Licht auf die komplizierten Mechanismen, die bei der Abwehr unserer Zellen gegen TEs eine Rolle spielen. Es eröffnet auch neue Wege für die Erforschung der umfassenderen Immunantwort und könnte Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Strategien zur Bekämpfung von Infektionen haben.

Die Ergebnisse dieser von Professor René Ketting und Dr. Sebastian Falk geleiteten Studie wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Quelle: Nature (doi: 10.1038/s41586-023-06588-2)