Neuer Asteroid „Polyhymnia“ wirft Fragen zu unbekannten Elementen auf

Eine aktuelle Studie der University of Arizona hat einen Asteroiden namens „Polyhymnia“ entdeckt, der den bekannten Elementen auf der Erde trotzt. Die im European Physical Journal Plus veröffentlichte Studie zeigt, dass Polyhymnia eine höhere Dichte aufweist als jedes andere auf unserem Planeten vorkommende Element, was auf die Existenz eines Elements schließen lässt, das derzeit in unserem Periodensystem fehlt.

Polyhymnia liegt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und wird aufgrund seiner Nähe zu unserem Planeten als „erdnaher“ Asteroid kategorisiert. Obwohl Asteroiden unwichtig erscheinen mögen, haben ihre Zusammensetzungen Astrophysiker und NASA-Wissenschaftler gleichermaßen fasziniert. Tatsächlich verfolgt die NASA aktiv Polyhymnia, um Proben zu erhalten und seine Eigenschaften weiter zu untersuchen.

Johann Rafelski, Physikprofessor an der University of Arizona, kommentierte die Entdeckung mit der Aussage, dass, wenn Asteroiden wie Polyhymnia superschwere Elemente enthalten, dies Fragen darüber aufwirft, wie diese Elemente entstanden sind und warum sie nicht anderswo entdeckt wurden. Die Dichte von Polyhymnia übertrifft sogar die dichtesten bekannten Elemente auf der Erde, wie etwa Osmium, das für die höchste Protonenzahl bekannt ist.

Das Team der University of Arizona hat Polyhymnia als „CUDO“ (Compact Ultradense Object) klassifiziert, was auf das Vorhandensein von Komponenten hinweist, die der Menschheit derzeit unbekannt sind. Es wird angenommen, dass dieses Element mit einer Ordnungszahl von 164 stabil bleibt, was auf eine deutlich höhere Dichte als jedes derzeit bekannte Element hinweist.

Die NASA hat bereits mit der Entwicklung von Plänen für den Start eines unbemannten Raumschiffs begonnen, um Polyhymnia zu untersuchen und Proben davon zu entnehmen. Diese Mission folgt einer kürzlichen Zusammenarbeit zwischen der University of Arizona und der NASA, die erfolgreich Proben von einem Asteroiden namens Bennu zurückbrachte. Es wurde festgestellt, dass diese Proben reich an Kohlenstoff sind, was auf die Möglichkeit wertvoller Metalle in Asteroiden schließen lässt.

Die Entdeckung von Polyhymnia und seiner besonderen Dichte wirft spannende Fragen über die Existenz unbekannter Elemente im Universum und deren Entstehung auf. Die bevorstehende Mission zur Untersuchung und Gewinnung von Proben dieses Asteroiden wird wertvolle Einblicke in die Geheimnisse unseres Sonnensystems liefern.

Definitionen:

– Asteroid: Ein kleiner Felskörper, der die Sonne umkreist und typischerweise im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu finden ist.

– Dichte: Die Masse eines Stoffes pro Volumeneinheit.

– Element: Ein Stoff, der auf chemischem Wege nicht in einfachere Stoffe zerlegt werden kann. Elemente werden im Periodensystem durch Symbole dargestellt.

– Periodensystem: Eine tabellarische Anordnung chemischer Elemente, organisiert nach ihrer Ordnungszahl, Elektronenkonfiguration und wiederkehrenden chemischen Eigenschaften.

– Proton: Ein subatomares Teilchen mit positiver Ladung, das im Kern eines Atoms vorkommt.

Quellen:

– Studie veröffentlicht im European Physical Journal Plus

– Pressemitteilung der University of Arizona