Neues Enzym PUCH entdeckt, um die Ausbreitung parasitärer DNA in unserem Genom zu stoppen

Wissenschaftler haben eine aufregende Entdeckung gemacht, die Aufschluss darüber geben könnte, wie unser Körper sowohl innere als auch äußere Bedrohungen bekämpft. Ein Forscherteam am Institut für Molekularbiologie in Deutschland und den Max Perutz Labs in Österreich hat ein neues Enzym namens PUCH identifiziert, das eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung der Ausbreitung parasitärer DNA-Sequenzen in unseren Genomen spielt.

Unser Körper wird ständig von fremden Eindringlingen wie Viren und Bakterien angegriffen. Damit wir gesund bleiben, verfügen wir über ein Immunsystem, das diese Eindringlinge erkennt und vernichtet. Unsere Zellen sind jedoch auch Bedrohungen von innen ausgesetzt, insbesondere durch sich wiederholende DNA-Sequenzen, die als transponierbare Elemente (TEs) bekannt sind und 45 Prozent unseres Genoms ausmachen. TEs, auch als „springende Gene“ bekannt, haben die Fähigkeit, sich an neue Stellen in unserer DNA zu kopieren und einzufügen, was möglicherweise Mutationen verursacht und normale Zellfunktionen stört.

Um diese inneren Feinde zu bekämpfen, haben unsere Zellen ein Abwehrsystem aus speziellen Proteinen entwickelt, die TEs jagen und sie an der Replikation hindern. In einer kürzlich in Nature veröffentlichten Studie entdeckten Forscher das Enzym PUCH, das für die Produktion kleiner Moleküle namens piRNAs verantwortlich ist. Diese piRNAs erkennen TEs, wenn sie versuchen zu „springen“ und aktivieren das genomische Abwehrsystem, um ihre Ausbreitung zu stoppen.

Die Forscher fanden PUCH zunächst in den Zellen des Spulwurms C. elegans, glauben jedoch, dass es Auswirkungen auf unser eigenes Immunsystem haben könnte. Enzyme mit ähnlichen molekularen Strukturen wie PUCH, sogenannte Schlafen-Falten, wurden bei Mäusen und Menschen gefunden und scheinen eine Rolle bei der angeborenen Immunität zu spielen, der ersten Verteidigungslinie unseres Körpers gegen Krankheitserreger.

Diese Entdeckung von PUCH und seiner Rolle bei der Bekämpfung genomischer Parasiten liefert nicht nur Einblicke in die Abwehrmechanismen unseres Körpers, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten zum Verständnis und zur Entwicklung von Behandlungen für Infektionskrankheiten. Weitere Forschung ist erforderlich, um das Potenzial von Schlafen-Proteinen und ihre konservierte Rolle bei der Immunität verschiedener Arten zu untersuchen.

