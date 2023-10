Enthüllung des kolossalen Mega-Predators aus der Jurazeit

By

In einer aktuellen bahnbrechenden Entdeckung haben Wissenschaftler die Existenz einer außergewöhnlichen Kreatur enthüllt, die während der Jurazeit unglaubliche 80 Millionen Jahre lang die Ozeane beherrschte. Dieses kolossale Mega-Raubtier, bekannt als Lorrainosaurus, besaß einen riesigen, 4.3 Fuß langen Kiefer und einen schlanken, torpedoförmigen Körper. Lorrainosaurus gehörte zur Thalassophonea-Gruppe, die gemeinhin als Meeresmörder bezeichnet wird, und gedieh vor etwa 170 Millionen Jahren.

Die Fossilien dieses alten Meeresreptils, das im Nordosten Frankreichs gefunden wurde und derzeit als Grand Est bekannt ist, liefern wertvolle Einblicke in die frühe Existenz von Mega-Raubtier-Pliosauriern aus der Dinosaurierzeit. Pliosaurier, die eng mit den Plesiosauriern verwandt sind, waren bekannt für ihre geschickten Schwimmfähigkeiten und ihr unverwechselbares Aussehen, das pummeligen Delfinen mit schlangenähnlichen Köpfen ähnelte. Es ist jedoch Lorrainosaurus, der als frühester Megaräuber-Pliosaurier hervorsticht.

Durch eine eingehende Analyse der Fossilien untersuchten die Wissenschaftler fünf spezifische Funde erneut, darunter drei Abschnitte seines Kiefers, eine Zahnkrone mit Wurzel und ein Fragment seiner Flosse. Ihre Studie enthüllte bedeutende Merkmale von Lorrainosaurus, die ihn auszeichneten und einen eigenen, einzigartigen Zweig im Evolutionsbaum des Pliosauriers verdienten. Bemerkenswert ist, dass Lorrainosaurus im Vergleich zu anderen Pliosauriern breitere und keilförmigere Splenialen und Unterkieferknochen besaß.

Pliosaurier, darunter auch Lorrainosaurus, wurden als „Könige der mesozoischen Ozeane“ bezeichnet und herrschten über ihr aquatisches Reich. Ihre enorme Stärke und Dominanz in dieser Zeit brachten ihnen den Beinamen „Dynastie“ ein. Mit einem Kiefer, der in der Lage ist, seine ausgewählte Beute zu verschlingen, ernährte sich Lorrainosaurus von einer Vielzahl großer Meerestiere, darunter Haie, Meeresschildkröten und andere Plesiosaurier.

Interessanterweise markierte die Entstehung der Pliosaurier vor etwa 175 Millionen Jahren einen bedeutenden Wendepunkt in der Nahrungskette des Jura. In dieser Zeit kam es zu einem Rückgang der Spitzenprädatoren wie delfinähnlichen Ichthyosauriern, was den Weg für den Aufstieg und die Etablierung ihrer Vormachtstellung durch Pliosaurier ebnete.

Während ein durchschnittlicher Lorrainosaurus eine Länge von mehr als 20 Fuß erreichte, erreichten einige dieser Meeresmörder eine erstaunliche Länge von 50 Fuß. Während wir die Tiefen der Erdgeschichte erforschen, fesseln diese bemerkenswerten Kreaturen weiterhin unsere Fantasie und werfen Licht auf die Wunder der antiken Meereswelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus ist ein uraltes Meeresreptil, das vor etwa 170 Millionen Jahren, während der Jurazeit, existierte. Er gehörte zur Thalassophonea-Gruppe, die allgemein als Seemörder bekannt ist, und gilt als der früheste Mega-Raubtier-Pliosaurier.

Was waren die charakteristischen Merkmale von Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus besaß einen riesigen, 4.3 Fuß langen Kiefer und einen stromlinienförmigen, torpedoförmigen Körper. Seine Splenialen und Unterkieferknochen waren im Vergleich zu anderen Pliosauriern breiter und keilförmiger.

Von welcher Beute ernährte sich Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus hatte eine abwechslungsreiche Ernährung und ernährte sich von großen Meerestieren wie Haien, Meeresschildkröten und anderen Plesiosauriern.

Wie lange beherrschte Lorrainosaurus die Ozeane?

Lorrainosaurus herrschte während der Jurazeit erstaunliche 80 Millionen Jahre lang als Spitzenprädator.

Welchen Einfluss hatten Pliosaurier auf die Nahrungskette des Jura?

Vor etwa 175 Millionen Jahren kam es zu einem Rückgang der Spitzenprädatoren wie delfinähnlichen Ichthyosauriern, was den Pliosauriern, darunter Lorrainosaurus, die Möglichkeit bot, aufzusteigen und die Vorherrschaft in den Ozeanen zu erlangen.