Neue Einblicke in den geheimnisvollen Zwergplaneten Eris

Wissenschaftler haben ein tieferes Verständnis des Zwergplaneten Eris gewonnen und Aufschluss über seine Zusammensetzung und Struktur gegeben. Während Eris noch weitgehend unerforscht ist, haben sich Forscher auf seinen Mond Dysnomia verlassen, um entscheidende Details zu erkennen. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass Eris ein felsiges Inneres unter einer eisigen Hülle hat, was ihn von seinem kosmischen Cousin Pluto unterscheidet. Obwohl Eris und Pluto beide eine eisige Außenseite und ein felsiges Inneres haben, wird angenommen, dass Eris eine höhere Gesteinskonzentration und einen geringeren Eisgehalt aufweist.

Der Hauptautor der Studie, der Planetenforscher Francis Nimmo, erklärt, dass Eris in seiner Geschichte einen Schmelzprozess durchlief, der dazu führte, dass das Gestein in sein Zentrum sank. Das Eis hingegen erfährt aufgrund der Restwärme von innen eine langsame Rührbewegung. Dieser Befund weist auch darauf hin, dass Eris wahrscheinlich keinen flüssigen Ozean in seinem Kern beherbergt. Der Durchmesser von Eris beträgt etwa 1,445 Meilen und ist damit etwas kleiner als Plutos 1,473 Meilen. Aufgrund seiner höheren Konzentration an dichtem Gestein hat Eris jedoch etwa 25 % mehr Masse als Pluto.

Während Pluto hauptsächlich aus Eis besteht, zeichnet sich Eris durch seine Gesteinszusammensetzung mit einer minimalen Eismenge auf der Außenseite aus. Der Caltech-Astronom und Co-Autor der Studie Mike Brown beschreibt Eris als ähnlich wie Pluto, wobei alle Asteroiden im Asteroidengürtel hinzugefügt wurden. Der Name Eris leitet sich von der antiken griechischen Göttin der Zwietracht ab und sie umkreist die Sonne im Durchschnitt etwa 68-mal so groß wie die Entfernung zwischen Erde und Sonne, wobei sie 557 Jahre für einen Umlauf benötigt.

Eris' Mond Dysnomia, benannt nach Eris' mythologischer Tochter, hat einen Durchmesser von etwa 440 Meilen und besteht größtenteils aus Eis. Ähnlich wie das Erde-Mond-System wird Dysnomia durch die Gezeiten langsam weggedrängt, was dazu führt, dass sich die Drehung von Eris verlangsamt. Dieser Prozess endet damit, dass Eris Dysnomia immer das gleiche Gesicht präsentiert.

Wenn man auf Eris steht, wird man Zeuge einer ständigen Dämmerung, da der Zwergplanet aufgrund seiner Entfernung von der Sonne nicht in den Genuss des Tageslichts kommt. Die Sonne würde nicht größer erscheinen als ein heller Stern am Himmel, der leicht durch einen Stecknadelkopf verdeckt wäre.

Eris und Pluto befinden sich jenseits von Neptun, dem am weitesten entfernten Planeten unseres Sonnensystems. Während die Internationale Astronomische Union fünf Zwergplaneten anerkennt, darunter Ceres, Haumea und Makemake, gilt Eris als der massereichste. Wie diese neuen Erkenntnisse unterstreichen, besitzt jeder der größten Zwergplaneten einzigartige Eigenschaften. Vergleiche zwischen Eris und Pluto sollten mit Vorsicht angegangen werden, da sie die Komplexität und Vielfalt dieser entfernten Himmelskörper offenbaren.

