Theorem zur Berechnung des Kraftstoffverbrauchs von Mikroschwimmern entwickelt

By

Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation haben ein neues Theorem entwickelt, das die Berechnung der minimalen Energie ermöglicht, die für den Antrieb von Mikroschwimmern wie Bakterien oder künstlich hergestellten Objekten erforderlich ist. Das Theorem ermöglicht ein besseres Verständnis der Mechanismen hinter dem Selbstantrieb, was für die Entwicklung effizienter Mikroschwimmer für praktische Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.

Herkömmliche Modelle gehen davon aus, dass Mikroschwimmer oft von äußeren Kräften gezogen oder mitgeschleppt werden. Der neue Ansatz konzentriert sich jedoch auf die Energie, die für den Eigenantrieb benötigt wird. Diese Entwicklung ermöglicht die Lösung von Optimierungsproblemen ohne die Notwendigkeit rechnerischer Werkzeuge.

Die Ergebnisse des Theorems können auch verwendet werden, um die effizienteste Form für Mikroschwimmer zu bestimmen. Überraschenderweise weisen die resultierenden Formen Ähnlichkeiten mit denen in der Natur auf. Dieser Befund legt nahe, dass die Natur die Formen bereits für eine effiziente Bewegung optimiert hat.

Das neu vorgeschlagene Modell verdeutlicht auch den Unterschied in der Entropieproduktion zwischen aktiv selbstangetriebenen Mikroschwimmern und extern angetriebenen Partikeln. Entropische Effekte spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewegung von Teilchen auf mikroskopischer Ebene. Die Forschung hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, darunter Mikrofluidik, Biophysik und Materialwissenschaften.

Mikroschwimmer haben das Potenzial, Partikel und Moleküle in Zielbereiche zu transportieren, was sie für Anwendungen wie die Arzneimittelabgabe wertvoll macht. Das Verständnis der Bewegungsprinzipien von Mikroschwimmern eröffnet Möglichkeiten für Innovationen und praktische Anwendungen in verschiedenen Bereichen.

Insgesamt stellt das entwickelte Theorem ein wertvolles Werkzeug zur Berechnung des Kraftstoffverbrauchs von Mikroschwimmern und zur Optimierung ihres Designs für einen effizienten Antrieb dar.

Quelle:

– Abdallah Daddi-Moussa-Ider et al., „Minimale Entropieproduktion durch Mikroschwimmer mit interner Dissipation“, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41280-z

– Max-Planck-Gesellschaft, „Wissenschaftler entwickeln einen Satz zur Berechnung des Kraftstoffverbrauchs eines Mikroschwimmers“, Phys.org (2023).