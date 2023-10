Entwicklung eines Modells zur Vorhersage der Aktivierung von Östrogenrezeptoren in Baikalrobben durch Umweltschadstoffe

By

Forscher am Center for Marine Environmental Studies (CMES) der Ehime-Universität haben ein Modell entwickelt, das die Fähigkeit von Umweltschadstoffen vorhersagen kann, Östrogenrezeptoren in Baikalrobben zu aktivieren. Diese Studie nutzte sowohl In-vitro-Experimente als auch computergestützte Simulationen, um das Aktivierungspotenzial von Bisphenolen (BPs) und hydroxylierten polychlorierten Biphenylen (OH-PCBs) auf den Östrogenrezeptor-Subtypen α (bsERα) und β (bsERβ) zu bewerten.

Die In-vitro-Experimente zeigten, dass die meisten BPs und OH-PCBs eine östrogenähnliche Aktivität gegen beide bsER-Subtypen zeigten. Unter den getesteten BPs zeigte Bisphenol AF die stärkste östrogenähnliche Aktivität. In ähnlicher Weise zeigten 4′-OH-CB50 und 4′-OH-CB30 die stärkste Aktivität unter den getesteten OH-PCBs gegen bsERα bzw. bsERβ.

Um weiter zu untersuchen, wie diese Umweltschadstoffe an bsER binden, wurden Computer-Docking-Simulationen durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen dieser Simulationen und den strukturellen Eigenschaften der Schadstoffe wurden quantitative Struktur-Aktivitäts-Beziehungsmodelle (QSAR) für beide bsER-Subtypen entwickelt. Diese Modelle sagten das Aktivierungspotenzial jedes Umweltschadstoffs in den In-vitro-Experimenten genau voraus und unterschieden zwischen Verbindungen, die sowohl für bsERα als auch für bsERβ aktivieren, und solchen, die nicht aktivieren. Die Forscher identifizierten außerdem wichtige Faktoren, die das Aktivierungspotenzial der Schadstoffe beeinflussen.

Darüber hinaus gelang es den Forschern, mit derselben Methode ein QSAR-Modell zu erstellen, das das Aktivierungspotenzial von Maus-Östrogenrezeptoren (ERs) vorhersagt. Dies zeigt die Anwendbarkeit dieses Modellierungsansatzes auf verschiedene Arten.

Die Entwicklung dieses Modells ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis und zur Vorhersage der Auswirkungen von Umweltschadstoffen auf das endokrine System von Baikalrobben. Es bietet ein wertvolles Instrument zur Bewertung der potenziellen Risiken dieser Schadstoffe und zur Information über Schutzbemühungen für diese gefährdete Art.

Quelle: Hoa Thanh Nguyen et al., „In-silico-Simulationen und molekulare Deskriptoren zur Vorhersage der in vitro-Transaktivierungspotenziale von Baikalrobben-Östrogenrezeptoren durch Umweltkontaminanten“, Ökotoxikologie und Umweltsicherheit (2023).