Wissenschaftler schaffen starkes und leichtes Material, indem sie DNA mit Glas beschichten

Forschern ist ein bedeutender Durchbruch gelungen, indem sie DNA mit einer reinen Glasform beschichtet haben, was zu einem Material führte, das sowohl leichter als auch fester als Stahl ist. Diese bahnbrechende Entdeckung hat das Potenzial für vielfältige Anwendungen in der Technik und Verteidigung.

Traditionell ist Glas für seine Zerbrechlichkeit bekannt, doch Wissenschaftlern der Columbia University, der University of Connecticut und dem Brookhaven National Laboratory des US-Energieministeriums gelang es, eine reine Form von Glas herzustellen und DNA damit zu beschichten. Das Ergebnis ist ein unglaublich leichtes Material, das zudem über eine bemerkenswerte Festigkeit verfügt.

Das Forschungsteam nutzte die nanoskalige Strukturierung von Glas und die einzigartigen Eigenschaften der DNA, um dieses neue Material zu schaffen. Indem sie die natürliche Fähigkeit der DNA zur Selbstorganisation nutzten, konnten sie die Faltung der DNA in bestimmte Formen steuern und so nanoskalige Bausteine ​​erzeugen, die so programmiert werden konnten, dass sie sich selbst zu größeren 3D-Strukturen zusammenfügen. Anschließend integrierten sie anorganische Nanopartikel und Proteine ​​zu einer größeren Gitterstruktur.

Die Wissenschaftler beschlossen zu untersuchen, was passieren würde, wenn dieses biomolekulare Gerüst zur Herstellung von Siliciumdioxidgerüsten, dem Hauptbestandteil von Glas, verwendet würde. Das resultierende Material übertraf ihre Erwartungen und übertraf die Festigkeit von Stahl bei deutlich geringerem Gewicht.

Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen, darunter den Maschinenbau und die Verteidigung. Das leichte und dennoch starke Material könnte für die Entwicklung effizienterer und langlebigerer Strukturen sowie für Schutzpanzerungen verwendet werden. Weitere Forschung in diesem Bereich könnte zu noch innovativeren Anwendungen führen.

Insgesamt hat diese neuartige Entdeckung der Beschichtung von DNA mit Glas neue Möglichkeiten für Materialien mit außergewöhnlicher Festigkeit und Leichtigkeit eröffnet. Durch die Nutzung der einzigartigen Eigenschaften der DNA und die nanoskalige Strukturierung von Glas haben Wissenschaftler ein Material geschaffen, das das Potenzial hat, verschiedene Bereiche zu revolutionieren.

Quellen:

– Nanoskala: Die Nanoskala bezieht sich auf eine Längenskala, die extrem klein ist, typischerweise in der Größenordnung von Nanometern (nm), also einem Milliardstel Meter. Nanoskalige Phänomene sind für viele Bereiche relevant, darunter Materialwissenschaften, Chemie, Biologie und Physik.

– DNA: DNA oder Desoxyribonukleinsäure ist ein Molekül, das aus zwei langen Nukleotidsträngen besteht und genetische Informationen trägt. Es ist das Erbgut des Menschen und anderer Organismen.

– Säure: Jede Substanz, die, wenn sie in Wasser gelöst wird, einen pH-Wert von weniger als 7.0 ergibt oder ein Wasserstoffion abgibt.

– Columbia University: Eine private Ivy-League-Forschungsuniversität in New York City.

– RNA: Ribonukleinsäure ist ein der DNA ähnliches Polymermolekül, das verschiedene biologische Rollen bei der Kodierung, Dekodierung und Regulierung von Genen spielt.