Ein Durchbruch in der Diagnostik: Die CRISPR-Technologie erkennt das Affenpockenvirus mit beispielloser Präzision und Geschwindigkeit

Wissenschaftler des Peter Doherty Institute for Infection and Immunity und des Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research haben ein revolutionäres Diagnosetool namens MPXV-CRISPR entwickelt. Ihre in The Lancet Microbe veröffentlichte gemeinsame Studie zeigt die Leistungsfähigkeit der CRISPR-Technologie bei der Erkennung des Affenpockenvirus (MPXV) mit beispielloser Genauigkeit und Geschwindigkeit.

Während CRISPR weithin für seine Fähigkeiten zur Genbearbeitung bekannt ist, wurde es kürzlich auch für die Entwicklung hochempfindlicher Diagnosewerkzeuge genutzt. MPXV-CRISPR fungiert als „superpräziser Detektiv“, der in klinischen Proben schnell spezifisches genetisches Material identifiziert, das mit dem Virus in Zusammenhang steht. Die Forscher programmierten das Tool so, dass es gezielt auf MPXV-spezifische Gensequenzen abzielt. Dabei verwendeten sie eine Datenbank mit 523 MPXV-Genomen, um die notwendigen „Leitfäden“ für die Bindung an die virale DNA zu konstruieren.

Wenn in einer klinischen Probe virale DNA vorhanden ist, wird das CRISPR-System zum Ziel geführt und sendet ein Signal aus, das das Vorhandensein des Virus anzeigt. Die durch MPXV-CRISPR erreichte Empfindlichkeit und Präzision sind mit Goldstandard-PCR-Methoden vergleichbar, jedoch mit deutlich kürzerer Testzeit.

Eines der bahnbrechenden Merkmale von MPXV-CRISPR ist die Geschwindigkeit der Diagnose. Bei der derzeitigen Diagnose von Affenpocken sind häufig zentralisierte Labortests erforderlich, deren Ergebnisse mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Im Gegensatz dazu kann MPXV-CRISPR das Virus in bemerkenswerten 45 Minuten erkennen.

Um die von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Standards zu erfüllen, möchte das Forschungsteam MPXV-CRISPR in ein tragbares Gerät für die Erkennung vor Ort am Behandlungsort umwandeln. Diese Technologie hat das Potenzial, die Behandlung von Affenpocken zu revolutionieren und einen schnelleren Zugang zu genauen Diagnosen zu ermöglichen, insbesondere in ressourcenbeschränkten und abgelegenen Gebieten. Durch die Beschleunigung der Behandlung und die Verbesserung der Patientenergebnisse könnte der dezentrale Testansatz die Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf Affenpockenausbrüche erheblich verbessern.

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Melbourne Sexual Health Centre und der Monash University durchgeführt. Die Forscher glauben, dass MPXV-CRISPR einen großen Fortschritt auf dem Gebiet der Diagnostik darstellt und vielversprechend ist, das Krankheitsmanagement in der Zukunft zu verändern.

Quelle:

Die Lancet-Mikrobe. (2023). Schneller Nachweis des Affenpockenvirus mithilfe eines CRISPR-Cas12a-vermittelten Assays: eine Laborvalidierungs- und Bewertungsstudie.