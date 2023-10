Wissenschaftler entdecken den entferntesten schnellen Radioausbruch im Universum

Radioteleskope haben unser Verständnis des Kosmos revolutioniert und enthüllt, dass der ruhige Nachthimmel tatsächlich voller energiereicher Phänomene ist. Zu diesen Signalen gehören „Fast Radio Bursts“ (FRBs), seltsame Radiowellenimpulse, die nur Millisekunden dauern, bevor sie verschwinden. FRBs wurden 1932 zum ersten Mal vom Ingenieur Karl Jansky entdeckt und faszinieren weiterhin Astronomen, die daran arbeiten, ihre Geheimnisse zu lüften.

In einem aktuellen Durchbruch haben Forscher die Entdeckung des am weitesten entfernten jemals entdeckten FRB gemeldet. Mit dem australischen Radioteleskop SKA Pathfinder (ASKAP) identifizierten Wissenschaftler einen schnellen Radioausbruch namens „FRB 20220610A“. Um den Ursprung dieses Ausbruchs zu bestätigen, nutzte das Team das Very Large Telescope, das schwache Lichtflecken einer extrem weit entfernten Galaxie entdeckte. Die Analyse der gestreckten Lichtwellen ergab, dass der Ausbruch unglaubliche 8 Milliarden Jahre zurückgelegt hatte, um die Erde zu erreichen, was ihn zum bisher entferntesten beobachteten FRB machte.

Astronomen sind bestrebt, die Quelle schneller Funkausbrüche aufzudecken. Während es derzeit zwei führende Theorien gibt, erwägen Forscher verschiedene Möglichkeiten. Eine Erklärung legt nahe, dass die Ausbrüche von Magnetaren stammen könnten, bei denen es sich um dichte Neutronensterne mit unglaublich starken Magnetfeldern handelt. Eine andere Hypothese besagt, dass die Verschmelzung massereicher Objekte wie Schwarzer Löcher oder kollabierter Sterne diese starken Radiostöße auslösen könnte.

Es ist wichtig anzumerken, dass es trotz der Faszination schneller Funkstöße derzeit keine Hinweise darauf gibt, dass sie von außerirdischer Intelligenz stammen. Dennoch bietet die Untersuchung dieser Ausbrüche wertvolle Einblicke in die Struktur unseres Universums. Beispielsweise liefert die Analyse der Ausbrüche beim Durchgang durch heiße Gaswolken zwischen Galaxien Hinweise auf die Zusammensetzung und Natur entfernter Himmelsobjekte.

Die Entdeckung des bisher am weitesten entfernten FRB ist ein bedeutender Meilenstein beim Verständnis des rätselhaften Phänomens schneller Funkausbrüche. Während Astronomen diese flüchtigen Signale weiter untersuchen, hoffen sie, weitere Geheimnisse über das Universum und seine energetischen Ereignisse zu entschlüsseln.

