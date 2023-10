Die Bildung und Verteilung von Superbolts: Ein komplexes Phänomen

Eine aktuelle Studie hat ein neues Licht auf die rätselhafte Natur von Superbolten geworfen, einer seltenen und unglaublich starken Form von Blitzen, die Wissenschaftlern Rätsel aufgibt. Diese außergewöhnlichen Blitze, die weniger als 1 % aller Blitze ausmachen, sind etwa 1,000 Mal stärker als ein durchschnittlicher Blitz und können erhebliche Schäden an Infrastruktur und Schiffen verursachen. Während Forscher Hotspots für Superblitze über bestimmten Ozeanen und hohen Bergen identifiziert haben, blieben die zugrunde liegenden Ursachen ihrer Entstehung und Verbreitung bisher ein Rätsel.

Unter der Leitung des israelischen Physikers Avichay Efraim hat ein internationales Wissenschaftlerteam erstmals erklärt, warum sich Superbolts in bestimmten Regionen bilden. Die Forscher fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Superblitz einschlägt, umso größer ist, je näher die elektrische Ladezone einer Gewitterwolke an der Land- oder Meeresoberfläche liegt. Dieser Befund verdeutlicht, warum sich Superbolts in bestimmten Gebieten häufen, darunter im Mittelmeer, im Altiplano in Peru und Bolivien sowie im Nordostatlantik.

Um die Geheimnisse der Superblitze zu lüften, sammelte das Team umfangreiche Daten zu Blitzeinschlägen, einschließlich Zeit, Ort und Energie. Durch die Analyse der Merkmale der umgebenden Sturmumgebungen, wie etwa der Land- und Wasseroberflächenhöhen, versuchten sie, Faktoren zu identifizieren, die zur Intensität von Superbolten beitragen. Im Gegensatz zu früheren Studien, in denen die Auswirkungen von Gischt, Salzgehalt des Ozeans und Wüstenstaub untersucht wurden, stellten die Forscher fest, dass Aerosole kaum einen Einfluss auf die Stärke des Superbolts hatten.

Stattdessen ergab die Studie, dass ein kürzerer Abstand zwischen der Ladezone und der Oberfläche, sei es Land oder Wasser, zu stärkeren Superbolten führte. Stürme in unmittelbarer Nähe der Oberfläche bieten ideale Bedingungen für die Bildung dieser starken Blitze, da ein geringerer Abstand zu einem geringeren elektrischen Widerstand und einem höheren Strom führt. Folglich haben Regionen mit den höchsten Konzentrationen an Superblitzen ein gemeinsames Merkmal: eine minimale Lücke zwischen Blitzladezonen und Oberflächen.

Diese bahnbrechende Forschung stellt einen bedeutenden Durchbruch beim Verständnis der Bildung und Verteilung von Superbolten dar. Das Wissen, dass ein kürzerer Abstand zwischen der Ladezone und der Oberfläche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Superbolts erhöht, könnte bei der Vorhersage der Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die zukünftige Superbolt-Aktivität hilfreich sein. Wie der Hauptautor Avichay Efraim treffend feststellte: „Wir haben ein großes Puzzleteil gefunden.“

Quelle:

– Förderung der Erd- und Weltraumwissenschaften