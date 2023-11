Wissenschaftler entwickeln innovative Technologie zur lokalen Herstellung organischer Pigmente

Forscher am Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) haben einen Durchbruch auf dem Gebiet der organischen Pigmente erzielt, indem sie eine neue Technologie namens Progressive Assembly on an Initiator-loaded Template (PAINT) entwickelt haben. Diese innovative Methode ermöglicht die präzise Herstellung multifunktionaler organischer Pigmente an bestimmten Stellen und ahmt die natürlichen Melaninbildungsprozesse nach.

Melanin ist ein natürliches Pigment, das für seine adhäsiven Eigenschaften bekannt ist und es ihm ermöglicht, auf verschiedenen Oberflächen zu haften. Inspiriert von dieser Eigenschaft arbeiten Wissenschaftler an der Entwicklung organischer Materialien mit ähnlichen Eigenschaften. Sie standen jedoch vor Herausforderungen, als während des Integrationsprozesses mit anderen Materialien unbeabsichtigte Bereiche mit organischem Material bedeckt wurden.

Um diese Herausforderungen zu meistern, wandte sich das Forschungsteam den Entstehungsprozessen von natürlichem Melanin zu. Sie entdeckten, dass die katalytische Aktivität der Proteinvorlage großen Einfluss auf den Ort hat, an dem sich das Muster bildet. Mit diesem Wissen führten sie Experimente durch, um organische Pigmente auf der Grundlage des natürlichen Melaninbildungsprozesses zu synthetisieren. Indem sie die Synthesereaktion auf einer Oberfläche starteten, die so modifiziert war, dass sie lokalisierte katalytische Aktivität aufwies, konnten sie eine ortsspezifische Herstellung der Pigmente erreichen.

Die resultierenden organischen Pigmentmuster zeigten hervorragende Klebeeigenschaften und hafteten selektiv nur an den initiierten Bereichen und bildeten die gewünschten Muster. Diese Muster zeigten breite optische Absorptionseigenschaften über verschiedene Spektralbereiche hinweg, ähnlich dem natürlichen Melanin. Darüber hinaus wurde das absorbierte Nahinfrarotlicht in Wärmeenergie umgewandelt, die für verschiedene Anwendungen genutzt werden konnte, beispielsweise zum Auslösen des selektiven Zelltods oder zum Antreiben von Aktuatoren.

Die vom Forschungsteam entwickelte PAINT-Technologie hat das Potenzial, den Bereich organischer Materialien zu revolutionieren. Es ermöglicht die selektive Anwendung von Materialien mit universellen Klebeeigenschaften auf bestimmte Bereiche und eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung melaninähnlicher organischer Materialien. Diese Materialien könnten eine hervorragende optische Absorption, das Abfangen reaktiver Sauerstoffspezies und eine hervorragende Biokompatibilität aufweisen.

Insgesamt ebnen die Ergebnisse dieser Studie den Weg für die lokalisierte Herstellung multifunktionaler organischer Pigmente und fördern das Verständnis der Melaninbildungsprozesse. Die PAINT-Technologie ist ein vielversprechendes Werkzeug für Forscher und Industrien, die innovative Materialien mit einem breiten Anwendungsspektrum entwickeln möchten.

FAQ

Was ist Melanin?

Melanin ist ein natürliches Pigment, das für die Färbung von Haaren, Haut und Augen bei Menschen und Tieren verantwortlich ist. Es spielt auch eine entscheidende Rolle beim Schutz der Haut vor schädlicher ultravioletter (UV) Strahlung.

Welche Klebeeigenschaften hat Melanin?

Melanin verfügt über starke Unterwasserklebeeigenschaften, die den in seiner Struktur vorhandenen funktionellen Catecholgruppen zugeschrieben werden. Diese Eigenschaften ähneln den in Muscheln vorkommenden Klebeproteinen.

Was ist Progressive Assembly auf einer vom Initiator geladenen Vorlage (PAINT)?

PAINT ist eine von Wissenschaftlern am DGIST entwickelte Technologie, die die lokale Herstellung multifunktionaler organischer Pigmente ermöglicht. Es ahmt die natürlichen Bildungsprozesse von Melanin nach und ermöglicht die selektive Anwendung von Materialien mit Klebeeigenschaften auf gewünschte Bereiche.

Welche möglichen Anwendungen gibt es für die PAINT-Technologie?

Die PAINT-Technologie bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Es kann verwendet werden, um den selektiven Zelltod herbeizuführen, Aktuatoren anzutreiben und Materialien mit hervorragender optischer Absorption, dem Abfangen reaktiver Sauerstoffspezies und Biokompatibilität herzustellen. Es eröffnet Möglichkeiten für Fortschritte in verschiedenen Bereichen, darunter Medizin, Materialwissenschaften und Elektronik.

(Quelle: DGIST-Pressemitteilung)