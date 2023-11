Wissenschaftler entwickeln innovative Methode zur Verbesserung von Klimamodellprojektionen

Forscher des Oak Ridge National Laboratory und anderer angesehener Institutionen haben eine bahnbrechende Technik entwickelt, um die Genauigkeit von Klimamodellprojektionen zu verbessern. Die innovative Methode nutzt statistische Analysen, um Modelle mit hoher Temperaturempfindlichkeit effektiv zu berücksichtigen, eine anhaltende Herausforderung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Durch die unterschiedliche Gewichtung einzelner Modelle und die Kombination ihrer Ergebnisse haben diese Wissenschaftler geschätzt, dass die globalen Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts um 2 bis 5 Grad Celsius ansteigen könnten. Diese kürzlich in Nature Communications Earth & Environment veröffentlichte Prognose stimmt mit früheren Schätzungen überein. Im Gegensatz zu früheren Ansätzen berücksichtigt dieses neuartige Framework jedoch die Inklusivität und vermeidet die Ablehnung von Modellen, die bei früheren Methoden üblich war.

Anstatt Modelle isoliert zu bewerten, konzentrieren sich die Forscher darauf, wie sie integriert werden können, um wertvolle Informationen über zukünftige Klimabedingungen zu gewinnen. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf einem Parameter namens Gleichgewichtsklimasensitivität (ECS), der den Zusammenhang zwischen Kohlendioxidemissionen und der entsprechenden Erwärmung misst. Während ECS nicht direkt gemessen werden kann, können mehrere Beweislinien Einblick in das wahre ECS der Erde geben.

Viele Simulationen gehen von einem hohen ECS aus, was zu Vorhersagen über einen stärkeren Temperaturanstieg als Reaktion auf atmosphärisches Kohlendioxid führt, als in der Realität beobachtet wird. Da diese Modelle in die wissenschaftliche Forschung und politische Entscheidungen einfließen, ist es von entscheidender Bedeutung sicherzustellen, dass sie die Bedingungen auf der Erde genau wiedergeben. In der Vergangenheit wurden Modelle mit hohen ECS-Werten typischerweise verworfen. Die neue Methode, bekannt als Bayesian Model Averaging, bietet jedoch eine differenziertere Lösung, indem sie Modelle kombiniert und ihre Verteilung schätzt.

Durch die Anwendung dieses Ansatzes schränken die Forscher die ECS-Werte der Modelle effektiv ein und erstellen zukünftige Klimaprojektionen, die mögliche Ungenauigkeiten berücksichtigen, die sich aus hohen ECS-Annahmen ergeben. Darüber hinaus geht die Methode auf Bedenken hinsichtlich der Modellunabhängigkeit ein, indem sie den Einfluss und die Informationsüberschneidung ähnlicher Modelle berücksichtigt.

Die Bedeutung dieser neuen Methode geht über die Klimamodellierung hinaus. Die aus dieser Forschung abgeleiteten Modellgewichte flossen bereits in die Fünfte Nationale Klimabewertung ein, einen umfassenden Bericht zur Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus unterstützt dieses Projekt die Earth System Grid Federation, eine globale Zusammenarbeit unter der Aufsicht des US-Energieministeriums, die Klimamodelle und beobachtete Daten verwaltet und Zugriff darauf bietet.

Durch die Integration von Modelldaten mit beobachteten Daten ermöglicht dieser innovative Ansatz Wissenschaftlern, präzisere und zuverlässigere Prognosen über das sich ändernde Klima der Erde zu erstellen. Es stellt einen entscheidenden Schritt vorwärts dar, um unser Verständnis der Klimadynamik zu verbessern und Entscheidungsprozesse sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf politischer Ebene zu unterstützen.

FAQ

Welche Innovation haben Forscher des Oak Ridge National Laboratory eingeführt?

Die Forscher haben eine neue Methode zur statistischen Analyse von Klimamodellen entwickelt, die die Genauigkeit zukünftiger Klimaprojektionen erhöht.

Was ist die größte Herausforderung, die mit dieser neuen Methode angegangen wird?

Die Methode befasst sich mit dem Problem hoher Temperaturempfindlichkeiten in Modellen, indem sie den Modellen unterschiedliche Gewichte zuweist und diese kombiniert, um zukünftige globale Temperaturerhöhungen abzuschätzen.

Wie unterscheidet sich diese Methode von früheren Ansätzen?

Im Gegensatz zu früheren Methoden, bei denen Modelle mit ECS-Werten (High Equilibrium Climate Sensitivity) verworfen wurden, kombiniert diese neue Methode Modelle und nutzt die Bayes'sche Modellmittelung, um ihre Verteilung abzuschätzen, was zu umfassenderen und genaueren Prognosen führt.

Wie verbessert diese Methode die Darstellung der Erdbedingungen?

Durch die Integration mehrerer Beweislinien und die Berücksichtigung des Einflusses und der Informationsüberschneidung ähnlicher Modelle stellt diese Methode sicher, dass Klimamodelle die Bedingungen des Erdsystems genauer darstellen.

Welche weiteren Auswirkungen hat diese Forschung?

Die daraus abgeleiteten Modellgewichte haben bereits Einfluss auf die Fünfte Nationale Klimabewertung genommen. Darüber hinaus unterstützt dieses Projekt die Earth System Grid Federation, eine globale Zusammenarbeit, die Klimamodelle und beobachtete Daten verwaltet und so ein besseres Verständnis und eine bessere Entscheidungsfindung in Bezug auf den Klimawandel ermöglicht.