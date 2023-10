Wann haben sich Tiere zum ersten Mal entwickelt? Ein neuer Ansatz zur Beilegung der Debatte

By

Wissenschaftler haben geschätzt, dass heute fast 8 Millionen Tierarten leben, was die enorme Artenvielfalt auf der Erde verdeutlicht. Allerdings ist die Frage, wann sich die Tiere zum ersten Mal entwickelten, seit Jahrhunderten umstritten. Die ältesten bekannten Tierfossilien, die etwa 500 Millionen Jahre alt sind, waren bereits komplex und mit bloßem Auge sichtbar. Aber neuere Entdeckungen, wie die seltsam aussehenden Fossilien von Ediacara Biota aus der Zeit vor 574 bis 539 Millionen Jahren, deuten darauf hin, dass Tiere möglicherweise schon früher existiert haben.

Paläontologen haben auch schwammartige Fossilien aus der Zeit vor etwa 800 Millionen Jahren entdeckt, bei denen jedoch nicht schlüssig nachgewiesen werden kann, dass es sich um Tiere handelt. Darüber hinaus ist der Fossilienbestand voller Lücken, da nur ein Bruchteil des Lebens versteinert ist. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben sich Wissenschaftler der Molekularbiologie und dem Einsatz molekularer Uhren zugewandt, um den Zeitpunkt tierischen Ursprungs abzuschätzen.

Molekulare Uhren funktionieren, indem sie die DNA moderner Tiere vergleichen, um festzustellen, wie viel Evolution stattgefunden hat. Während die Schätzungen zur tierischen Herkunft vor 800 bis 700 Millionen Jahren liegen, hat das Vorhandensein unterschiedlicher Schätzungen auf der Grundlage von Fossilien und molekularen Uhren zu Kontroversen geführt.

In einer aktuellen Studie schlugen Wissenschaftler einen neuen Ansatz zur Schätzung des Zeitpunkts der tierischen Herkunft vor. Anstatt sich auf die ältesten Tierfossilien zu konzentrieren, untersuchten die Forscher die Gesteinsarten, die die ersten Tiere bewahren könnten. Sie fanden heraus, dass Gesteine, die reich an Tonmineralien sind, antibakterielle Eigenschaften haben und Weichteile schützen können, ideal für die Fossilisierung sind. Allerdings enthalten Gesteine ​​aus der Zeit vor etwa 790 Millionen Jahren, die über diese tonreichen Eigenschaften verfügen, keine Tierfossilien, was darauf hindeutet, dass sich Tiere zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch nicht entwickelt haben.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Suche nach Beweisen für die tierische Herkunft fortzusetzen. Durch die Erforschung weiterer geologischer Epochen und die Untersuchung von Gesteinen, die das Potenzial für die Erhaltung der ersten Tiere haben, hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, wann Tiere zum ersten Mal auf der Erde auftauchten.

Quelle:

– Darwin, Charles. Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion oder die Erhaltung bevorzugter Rassen im Kampf ums Überleben. Murray, 1859.