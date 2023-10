Das Geheimnis der tierischen Herkunft entschlüsseln

By

Der Ursprung der Tiere und der Zeitpunkt ihrer Evolution haben Wissenschaftler lange Zeit verwirrt. Während der Großteil der Artenvielfalt auf der Erde aus Tieren besteht, gab es eine Zeit, in der sie auf dem Planeten völlig fehlten. Zu verstehen, wann und wie sich Tiere zum ersten Mal entwickelten, ist nicht nur für unser Verständnis der Erdgeschichte von entscheidender Bedeutung, sondern birgt auch den Schlüssel zu unserer eigenen Herkunft.

Traditionell glaubten Wissenschaftler, dass Tierfossilien plötzlich in einer Zeit auftauchten, die als kambrische Explosion vor etwa 500 Millionen Jahren bekannt war. Spätere Entdeckungen haben den Ursprung der Tiere jedoch noch weiter in die Vergangenheit verschoben. Die Entdeckung der Ediacara-Biota, seltsam aussehender Organismen aus der Zeit vor 574–539 Millionen Jahren, stellt die ältesten bekannten Tierfossilien dar. Es wurden jedoch auch ältere Fossilien gefunden, beispielsweise schwammartige Organismen, die 800 Millionen Jahre alt sind. Es konnte jedoch nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass es sich um Tiere handelte.

Das Fehlen eindeutiger Beweise hat Wissenschaftler dazu veranlasst, sich auf der Suche nach Antworten der Molekularbiologie zuzuwenden. Durch die Untersuchung der DNA moderner Tiere und deren Vergleich können Wissenschaftler mithilfe einer Technik namens „molekulare Uhr“ den Zeitpunkt der Tierentstehung abschätzen. Diese Schätzungen reichen von vor 800 bis 700 Millionen Jahren und sind damit deutlich älter als die Ediacara-Ausdehnung des Tierfossilienbestands.

In einer aktuellen Studie schlugen Forscher einen neuen Ansatz zur Schätzung des Zeitpunkts der tierischen Herkunft vor. Anstatt sich auf die ältesten Tierfossilien zu konzentrieren, betrachteten sie die Art von Gesteinen, die frühe Tiere bewahren könnten. Tiere ohne Panzer oder Skelett werden oft in Gesteinen gefunden, die reich an Tonmineralien sind, die antibakterielle Eigenschaften haben, die Fäulnis verhindern können. Bei der Untersuchung von Gesteinen, die älter als die Ediacara-Zeit waren, fanden sie seltene, etwa 790 Millionen Jahre alte Gesteine ​​aus Kanada, Norwegen und Russland, die über die erforderliche tonreiche Zusammensetzung verfügten.

Allerdings enthielt keines dieser Gesteine ​​Tierfossilien, was darauf hindeutet, dass sich in dieser Zeit möglicherweise noch keine Tiere entwickelt haben. Um dieses Rätsel zu lösen, müssen weitere geologische Stätten erkundet werden, um die jüngsten tonreichen Gesteine ​​ohne Tierfossilien zu identifizieren. Dies wird weitere Einblicke in den zeitlichen Ablauf tierischer Ursprünge liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lösung des Rätsels, wann sich Tiere zum ersten Mal entwickelten, eine komplexe Aufgabe ist. Durch die Kombination von Beweisen aus Fossilienfunden, Molekularbiologie und geologischen Studien wollen Wissenschaftler Licht in dieses entscheidende Kapitel der Erdgeschichte und unserer eigenen Ursprünge bringen.

Definitionen:

– Biodiversität: die Vielfalt und Variabilität des Lebens auf der Erde

– Kambrische Explosion: eine Periode in der Erdgeschichte vor etwa 500 Millionen Jahren, in der es zu einer raschen Diversifizierung und Entwicklung komplexer Lebensformen kam

– Ediacara Biota: seltsam aussehende Organismen aus der Zeit vor 574–539 Millionen Jahren, die die ältesten bekannten Tierfossilien darstellen

– Molekulare Uhr: eine Technik, die genetische Informationen nutzt, um den Zeitpunkt evolutionärer Ereignisse abzuschätzen, indem sie DNA-Unterschiede zwischen Arten vergleicht

