Die Herausforderung, Bennus Kapsel zu öffnen: NASA-Wissenschaftler suchen nach alternativen Techniken

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA zur Sammlung von Proben vom Asteroiden Bennu steht vor einer unerwarteten Herausforderung, da Wissenschaftler Schwierigkeiten haben, die Probenkapsel zu öffnen. Trotz des erfolgreichen Transports von Weltraumstaub über 200 Millionen Meilen wird der Zugang zu der wertvollen Fracht durch den Mangel an geeigneten Werkzeugen erschwert.

Eine offizielle Erklärung der Raumfahrtbehörde ergab, dass der Entfernungsprozess auf Schwierigkeiten gestoßen sei. „Nach mehreren Entfernungsversuchen stellte sich heraus, dass zwei der 35 Befestigungselemente am TAGSAM-Kopf (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) mit den derzeit zugelassenen Werkzeugen im OSIRIS-REx-Handschuhfach nicht gelöst werden konnten.“

Wissenschaftler am Johnson Space Center der NASA in Houston stehen nun vor der Aufgabe, alternative Techniken zu finden, um den Schatz an unschätzbaren Steinen und Staub zu erschließen, der in der Probenkapsel eingeschlossen ist.

Die komplizierte Natur der Befestigungselemente hat Experten verblüfft und erforderte einen neuen Ansatz, um den Inhalt sicher zu entnehmen. Das Ingenieurteam der NASA arbeitet fleißig an einer Lösung und erforscht innovative Methoden, um dieses unerwartete Hindernis zu umgehen.

Trotz dieses Rückschlags hat die OSIRIS-REx-Mission wichtige Meilensteine ​​erreicht. Bennu, ein kohlenstoffreicher Asteroid, lieferte unschätzbare Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems. Die Forscher hoffen, dass die Analyse der Proben dazu beitragen wird, Rätsel rund um die Entstehung und Entwicklung von Planeten zu lösen.

FAQ:

F: Was ist die OSIRIS-REx-Mission?

A: Die OSIRIS-REx-Mission ist eine Raumsondenmission der NASA, die darauf abzielt, Proben vom Asteroiden Bennu zu sammeln und sie zur weiteren Untersuchung sicher zur Erde zurückzubringen.

F: Was ist das TAGSAM?

A: Der TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) ist ein speziell entwickelter Roboterarm, der auf der Raumsonde OSIRIS-REx verwendet wird, um Proben von der Oberfläche des Asteroiden zu sammeln.

F: Was sind die wissenschaftlichen Ziele der Mission?

A: Ziel der Mission ist es, Bennus Zusammensetzung zu untersuchen, Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems zu gewinnen und möglicherweise Licht auf die Ursprünge des Lebens auf der Erde zu werfen.

F: Gab es bei der OSIRIS-REx-Mission noch andere Herausforderungen?

A: Während das Problem beim Öffnen der Probenkapsel eine große Herausforderung darstellt, ist es einer der wenigen Rückschläge, mit denen die Mission konfrontiert war. Insgesamt ist es der Mission gelungen, ihre Hauptziele zu erreichen.