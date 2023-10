Die Zukunft der Teilchenbeschleuniger: Schrumpfende Technologie ebnet den Weg für medizinische Durchbrüche

Wissenschaftlern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ist eine bahnbrechende Leistung in der Welt der Teilchenphysik gelungen. Sie haben erfolgreich einen nanophotonischen Elektronenbeschleuniger (NEA) aktiviert – einen Mikrochip, der etwa die Größe einer kleinen Münze hat. Trotz seiner geringen Größe hat dieser winzige Teilchenbeschleuniger das Potenzial, medizinische Behandlungen zu revolutionieren, insbesondere im Bereich der Strahlentherapie bei Krebs.

Die NEA-Funktion besteht darin, Elektronen mithilfe kurzer Laserpulse zu beschleunigen, die auf Tausende mikroskopisch kleiner Säulen in einer winzigen Vakuumröhre zielen. In einer kürzlich in Nature veröffentlichten Studie berichteten die Forscher, dass der kompakte Beschleuniger die Energie der Elektronen um über 40 % steigerte. Obwohl diese Teilchen im Vergleich zu denen, die im Large Hadron Collider (LHC) verwendet werden, deutlich weniger Energie haben, liegt das Hauptaugenmerk des Teams an der FAU nicht darauf, in die Tiefen der Teilchenphysik vorzudringen, sondern vielmehr auf die Erforschung medizinischer Anwendungen.

Besonders vielversprechend ist das Potenzial der NEA in der gezielten Krebsbestrahlungstherapie. Die kompakte Beschaffenheit des Beschleunigers eröffnet die Möglichkeit, ihn auf einem Endoskop zu platzieren und so die Strahlentherapie direkt an der betroffenen Stelle im Körper durchzuführen. Dieser Ansatz würde nicht nur eine höhere Genauigkeit bei der Bekämpfung von Krebszellen gewährleisten, sondern auch die Nebenwirkungen verringern, die mit den derzeitigen Strahlenabgabemethoden verbunden sind. Tomáš Chlouba, einer der Hauptautoren der Studie, sieht darin die „Traumanwendung“ für die NEA.

Obwohl das FAU-Team noch weit von der Implementierung des Mikrobeschleunigers in der Humanmedizin entfernt ist, markiert die erfolgreiche Erprobung dieses einzigartigen nanophotonischen Systems einen bedeutenden Schritt in diese Richtung. Da die Technologie immer mehr Teilchenbeschleuniger verkleinert, ebnet sie den Weg für medizinische Durchbrüche, die das Potenzial haben, die Landschaft des Gesundheitswesens zu verändern und neue und wirksamere Behandlungen für Erkrankungen wie Krebs anzubieten.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist ein nanophotonischer Elektronenbeschleuniger?

A: Ein nanophotonischer Elektronenbeschleuniger ist ein Mikrochip, der Elektronen mithilfe kurzer Laserimpulse beschleunigt, die auf mikroskopisch kleine Säulen in einer Vakuumröhre gerichtet sind.

F: Was ist die mögliche Anwendung des nanophotonischen Elektronenbeschleunigers?

A: Der nanophotonische Elektronenbeschleuniger ist auf dem Gebiet der gezielten Strahlentherapie bei Krebs vielversprechend und ermöglicht eine präzisere und sicherere Abgabe von Strahlung an betroffene Bereiche im Körper.

F: Wie unterscheidet sich der nanophotonische Elektronenbeschleuniger vom Large Hadron Collider (LHC)?

A: Während der LHC ein massiver Teilchenbeschleuniger ist, der für die physikalische Grundlagenforschung eingesetzt wird, ist der nanophotonische Elektronenbeschleuniger viel kleiner und für medizinische Anwendungen konzipiert.