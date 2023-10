Wissenschaftler erstellen einen räumlichen Atlas des Chloroplasten-Proteoms, um die Photosynthese zu verstehen

By

Forscher haben einen räumlichen Atlas des Chloroplasten-Proteoms entwickelt, der Aufschluss über die Abläufe der Photosynthese gibt. Chloroplasten kommen in Pflanzen und Algen vor und spielen eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie durch Photosynthese.

In einer in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichten Studie kartierten Wissenschaftler die Positionen von 1,034 Proteinen im Chloroplasten der Grünalge Chlamydomonas. Diese umfassende Karte enthüllt die räumliche Organisation des Chloroplasten und identifiziert verschiedene Chloroplastenstrukturen, einschließlich der Chloroplastenhülle, DNA-Protein-Komplexe, Fettspeicher-Mikrokompartimente und Proteinkörper, die mit der Kohlendioxidbindung verbunden sind.

Durch die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen bekannten Proteinen und neuen Komponenten entdeckten die Forscher Proteine, die sowohl im Chloroplasten als auch in anderen Zellstrukturen vorkommen, was auf eine Kreuzfunktionalität und Kommunikation zwischen diesen Strukturen schließen lässt. Mithilfe maschineller Lerntechniken erstellte das Team Vorhersagen für die Standorte aller Proteine ​​in Chlamydomonas und unterstützte so die Zuordnung mutmaßlicher Funktionen für bisher nicht charakterisierte Proteine ​​auf der Grundlage ihrer zellulären Position.

Der räumliche Atlas liefert wertvolle Einblicke in die Funktion und Organisation von Proteinen im Chloroplasten und ermöglicht es Wissenschaftlern, das Innenleben der Photosynthese besser zu verstehen. Dieses Wissen ist für die Entwicklung von Nutzpflanzen mit verbesserter Produktivität von entscheidender Bedeutung, um den Herausforderungen des Klimawandels in der Landwirtschaft zu begegnen.

Die Forschung von Lianyong Wang et al. legt den Grundstein für zukünftige Studien, die sich auf die Aufklärung der Geheimnisse des Chloroplasten konzentrieren, der zentralen Zellstruktur, die an der Photosynthese beteiligt ist.

Quellen:

– Lianyong Wang et al., „Ein Chloroplasten-Proteinatlas enthüllt punktförmige Strukturen und räumliche Organisation von Biosynthesewegen“, Cell (2023).

– Journalinformationen: Cell