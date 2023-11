Mongolische Wissenschaftler entdecken neue Einblicke in die Todeshaltung von Dinosauriern

Wissenschaftler haben bei einer Ausgrabung in der Mongolei eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, die Aufschluss über die Todeshaltung der Dinosaurier gibt. In der Wüste Gobi in der Barun-Goyot-Formation haben Paläontologen den Schädel und das fast vollständige Skelett einer bisher unbekannten Dinosaurierart ausgegraben. Das Besondere an diesem Fund war, dass die meisten Knochen noch immer in der ursprünglichen Todeshaltung des Dinosauriers angeordnet waren, was neue Einblicke in sein Verhalten und seine Physiologie ermöglichte.

Es wird angenommen, dass diese Art mit dem Namen Jaculinykus yaruui von den Alvarezsauriern abstammt, einer Gruppe kleiner, vogelähnlicher Dinosaurier aus der späten Kreidezeit. Die Entdeckung stellt frühere Vorstellungen in Frage, dass nur moderne Vögel beim Tod eine bestimmte Schlafhaltung einnehmen. Dieser Befund legt nahe, dass das Verhalten bei Nicht-Vogel-Dinosauriern und ihren Vogelverwandten häufiger vorkam als erwartet.

Dr. Jingmai O'Connor, stellvertretender Kurator für Reptilienfossilien, erörterte die Bedeutung des Fundes. Abweichend von der traditionellen Schlafhaltung wurde der Kopf des Dinosauriers über seine Gliedmaßen gesteckt und sein Schwanz eng um seinen Körper geschlungen. Diese Haltung spiegelt die Haltung moderner Vögel wider und weist auf eine mögliche Verbindung zwischen beiden hin. Es wird angenommen, dass die Schlafhaltung eine thermoregulierende Funktion hatte und die Körperwärme auch im Tode bewahrte.

Diese Entdeckung bietet wertvolle Hinweise auf die evolutionären Veränderungen, die bei Alvarezsauriden stattgefunden haben. Da diese Dinosaurier im Laufe der Zeit kleiner wurden, haben sie möglicherweise die gleiche thermoregulierende Strategie übernommen wie ihre Vogelkollegen. Dies deutet darauf hin, dass sich das vogelähnliche thermoregulatorische Verhalten vor der Entstehung des Motorflugs entwickelt hat, was die faszinierenden Anpassungen und Verhaltensweisen der alten Dinosaurier hervorhebt.

Dieser bahnbrechende Befund erweitert nicht nur unser Verständnis des Verhaltens von Dinosauriern, sondern unterstreicht auch die Gemeinsamkeiten zwischen alten und modernen Vögeln. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, Fossilien sorgfältig zu studieren, um die Geheimnisse der Geschichte unseres Planeten und der Lebewesen, die einst auf der Erde lebten, zu entschlüsseln.

FAQ

1. Welche Bedeutung hat die Entdeckung?

Die Entdeckung einer bisher unbekannten Dinosaurierart in der Wüste Gobi in der Mongolei gibt Aufschluss über die Schlafhaltung sterbender Dinosaurier. Dieser Befund legt nahe, dass die besondere Schlafhaltung, die der heutiger Vögel ähnelt, bei Nicht-Vogel-Dinosauriern und ihren Vogelverwandten häufiger vorkam als bisher angenommen.

2. In welcher Beziehung steht die Schlafhaltung des Dinosauriers zu modernen Vögeln?

Die Schlafhaltung des Dinosauriers, bei der der Kopf über die Gliedmaßen gezogen und der Schwanz um den Körper geschlungen ist, spiegelt die Schlafhaltung moderner Vögel wider. Diese Ähnlichkeit weist auf einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden hin und stellt die Vorstellung in Frage, dass nur Vögel diese spezifische Pose einnehmen, wenn sie sterben.

3. Warum nahm der Dinosaurier diese Schlafhaltung ein?

Experten glauben, dass die Schlafhaltung eine thermoregulierende Funktion hatte und dazu beitrug, die Körperwärme auch im Tod zu bewahren. Dieses Verhalten könnte sich bei Dinosauriern entwickelt haben, da sich ihre Größe im Laufe der Zeit veränderte.

4. Was verrät diese Entdeckung über die Evolution der Dinosaurier?

Die Entdeckung legt nahe, dass das vogelähnliche thermoregulatorische Verhalten der Dinosaurierart vor der Entstehung des Motorflugs liegt. Da die Größe der Alvarezsaurier im Laufe der Zeit schrumpfte, nutzten sie wahrscheinlich die gleiche Strategie zur Wärmeregulierung wie ihre Artgenossen, die Vögel.

5. Wie trägt dieser Befund zu unserem Verständnis des antiken Lebens bei?

Durch die Entdeckung neuer Erkenntnisse über das Verhalten und die Physiologie von Dinosauriern erweitert diese Entdeckung unser Verständnis über antike Lebensformen. Es hebt die Gemeinsamkeiten zwischen Dinosauriern und modernen Vögeln hervor und betont die Bedeutung einer sorgfältigen Fossilienanalyse für die Entschlüsselung der Geschichte unseres Planeten.