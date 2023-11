Hat Staub eine größere Rolle beim Aussterben der Dinosaurier gespielt, als wir bisher dachten?

Wissenschaftler glauben seit langem, dass ein Asteroideneinschlag zum Aussterben der Dinosaurier führte. Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass Staub und nicht der direkte Einfluss eine wichtigere Rolle bei ihrem Untergang gespielt haben könnte.

Laut einer in Nature Geoscience veröffentlichten Studie argumentieren belgische Forscher, dass die unmittelbaren Auswirkungen des Asteroideneinschlags zwar verheerend waren, frühere Studien jedoch einen weiteren entscheidenden Faktor übersehen hatten: die Billionen Tonnen Staub, die in die Atmosphäre geschleudert worden wären.

Die Forscher vermuten, dass der Staub einen „globalen Winter“ verursacht hat, da er die Sonnenstrahlen blockierte und einen dramatischen Rückgang der globalen Oberflächentemperatur verursachte. Dieser Lichtmangel erschwerte das Überleben der Pflanzen, führte zu einem Rückgang der Pflanzenfresser und beeinträchtigte in der Folge die gesamte Nahrungskette.

Die geschätzte Staubmenge in der Atmosphäre ist atemberaubend: etwa 2,000 Gigatonnen, was mehr als dem 11-fachen Gewicht des Mount Everest entspricht. Computersimulationen, die an Sedimenten einer Fossilfundstelle in North Dakota durchgeführt wurden, deuteten darauf hin, dass der Staub das Sonnenlicht bis zu zwei Jahre lang blockiert haben könnte, wodurch den Pflanzen die für die Photosynthese notwendige Energie entzogen wurde.

Abgesehen von den unmittelbaren Auswirkungen deutet die Studie darauf hin, dass das Aussterben der Dinosaurier ein allmählicher Prozess war, der sich über einige Jahre hinzog, und kein abruptes Ereignis.

Die Implikationen dieser Forschung gehen über den Bereich prähistorischer Kreaturen hinaus. Ein weiterer aktueller Bericht legt nahe, dass eine Atombombendetonation auf der Erde ähnlich wie der Einschlag eines Asteroiden auch vergleichbare Auswirkungen auf die Atmosphäre haben und zu einer „nuklearen Kleinen Eiszeit“ führen könnte.

Während das Aussterben der Dinosaurier eine bedeutende Veränderung im Ökosystem der Erde mit sich brachte, argumentieren einige Wissenschaftler, dass es eine notwendige Voraussetzung für den Aufstieg der Säugetiere, einschließlich des Menschen, war.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bahnbrechende Forschungen die lange verbreitete Annahme in Frage stellen, dass der direkte Einschlag eines Asteroiden allein für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich sei. Stattdessen deutet es darauf hin, dass der darauffolgende globale Winter, der durch die enorme Staubmenge in der Atmosphäre verursacht wurde, eine entscheidendere Rolle bei der Neugestaltung der Zusammensetzung der Erde spielte und den Weg für den evolutionären Erfolg der Säugetiere ebnete.