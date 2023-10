Metallischer Wasserstoff: Eine vielversprechende Grenze in der Materialwissenschaft

By

Seit Jahrzehnten sind Wissenschaftler vom Konzept des metallischen Wasserstoffs fasziniert, einer einzigartigen Form von Wasserstoff, die metallische Eigenschaften aufweist. Es wird angenommen, dass diese exotische Substanz unter hohem Druck existiert, und sie wurde in den Kernen von Planeten wie Jupiter beobachtet. Allerdings hat sich die Synthese von metallischem Wasserstoff in einer Laborumgebung als gewaltige Herausforderung erwiesen.

Im Jahr 1935 schlugen die Physiker Eugene Wigner und Hillard Bell Huntington vor, dass metallischer Wasserstoff bei einem Druck von 25 Gigapascal (GPa) erzeugt werden könnte. Neuere Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass der tatsächlich erforderliche Druck diese ursprüngliche Schätzung übersteigt.

Verschiedene Forschungsgruppen haben in der Vergangenheit behauptet, es sei ihnen gelungen, metallischen Wasserstoff herzustellen, doch ihre Ergebnisse wurden später auf Messfehler oder fehlerhafte Kalibrierungstechniken zurückgeführt. Trotz dieser Rückschläge haben Wissenschaftler mit einer Methode namens Diamantambosszelle erhebliche Fortschritte gemacht. Bei dieser Technik wird Wasserstoff zwischen zwei Diamanten komprimiert, um extreme Drücke zu erreichen.

Mit zunehmendem Druck durchlaufen Wasserstoffmoleküle einen Phasenübergang in einen festen Zustand. Bei noch höheren Drücken beginnen sich die Moleküle zu trennen, was zur Bildung eines reinen Alkalimetalls mit einem einzigen Valenzelektron führt. Forscher haben kürzlich die Schließung der „Bandlücke“ beobachtet, die den Übergang in einen metallischen Zustand anzeigt.

Wenn fester metallischer Wasserstoff zugänglich wird, könnte er außergewöhnliche Eigenschaften aufweisen, wie etwa die Eigenschaft, ein flüssiges Metall und ein Supraleiter zu sein. Die technologischen Hindernisse bei der Herstellung von reinem metallischem Wasserstoff haben Wissenschaftler jedoch dazu veranlasst, das Potenzial von Hydriden, bei denen es sich um Kombinationen von Metallen und Wasserstoff handelt, zur Erzielung von Supraleitung bei niedrigeren Drücken zu untersuchen.

Obwohl es einige Zeit dauern kann, bis metallischer Wasserstoff praktische Anwendungen in der Industrie findet, bietet die laufende Forschung auf diesem Gebiet vielversprechende Aussichten für die Entwicklung neuartiger Supraleiter und fortschrittlicher Technologien.

