Ein fehlendes Naturgesetz: Evolution in komplexen Systemen

In einem bahnbrechenden Artikel, der in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, stellt ein Team von Wissenschaftlern und Philosophen ein „fehlendes Naturgesetz“ vor, das die Evolution als gemeinsames Merkmal komplexer Systeme anerkennt. Das neue Gesetz besagt, dass sich komplexe natürliche Systeme, von Planeten und Sternen bis hin zu Atomen und Mineralien, zu größerer Strukturierung, Vielfalt und Komplexität entwickeln. Dieses Gesetz erweitert die makroskopischen Naturgesetze, die für Kräfte, Bewegung, Schwerkraft, Elektromagnetismus und Energie aufgestellt wurden.

Die Autoren schlagen das „Gesetz der zunehmenden funktionalen Information“ vor, das besagt, dass sich ein System weiterentwickelt, wenn viele verschiedene Konfigurationen des Systems für eine oder mehrere Funktionen ausgewählt werden. Die Auswahl nach Funktion erfolgt, wenn eine neuartige Konfiguration entsteht, die die Überlebensfähigkeit des Systems oder die Ausführung einer bestimmten Aufgabe verbessert. Dieses Konzept der „Selektion nach Funktion“ geht über das biologische Überleben hinaus und umfasst Stabilität, kontinuierliche Energieversorgung und Neuheit.

Die Studie zeigt, wie Evolution nicht nur in biologischen Systemen, sondern auch in nicht lebenden Systemen wie Mineralien stattfindet. Frühe Mineralien lieferten stabile Anordnungen von Atomen, die als Grundlage für die Entwicklung komplexerer Mineralien dienten. Die Evolution von Mineralien und Leben ist eng miteinander verbunden, da Mineralien von lebenden Organismen für Panzer, Zähne und Knochen genutzt wurden.

Der Artikel untersucht auch die Entwicklung von Sternen und stellt fest, dass die Vielfalt chemischer Elemente im Laufe der Zeit durch die Sternentwicklung zunahm. Wasserstoff und Helium waren die Bausteine ​​der ersten Sterne, und nachfolgende Sterngenerationen produzierten durch Fusionsprozesse schwerere Elemente.

Die Auswirkungen dieses neuen Gesetzes sind weitreichend. Es bietet Einblicke in die potenzielle Komplexität sich entwickelnder Systeme und wie die Evolutionsgeschwindigkeit beeinflusst werden kann. Die Autoren argumentieren, dass dieses Evolutionsgesetz für eine Vielzahl von Systemen gilt, darunter Sterne, Atome, Mineralien und viele andere.

Diese multidisziplinäre Forschung bringt Wissenschaftler und Philosophen zusammen, um unser Verständnis der Evolution und ihrer universellen Natur zu erweitern. Indem wir die Rolle der Evolution in komplexen Systemen erkennen, gewinnen wir tiefere Einblicke in die Prozesse, die unsere Welt formen, von den kleinsten Atomen bis hin zu den riesigen Weiten des Universums.

