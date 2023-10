Neue Technik kombiniert bildgebende Verfahren zur Visualisierung intrazellulärer Prozesse

By

Ein Forscherteam unter der Leitung von Peter Dahlberg am SLAC National Accelerator Laboratory entwickelt eine Technik, die die bildgebenden Methoden der kryogenen Elektronentomographie (Kryo-ET) und der hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie kombiniert, um intrazelluläre Prozesse detailliert zu visualisieren. Ziel von Dahlberg ist es, die Vorteile beider Techniken zu vereinen und so die Identifizierung spezifischer Biomoleküle und einen umfassenden Überblick über ihren zellulären Kontext zu ermöglichen.

Mit der hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie können einzelne Moleküle effektiv verfolgt werden, es fehlen jedoch Informationen über die umgebende Zellumgebung. Kryo-ET hingegen liefert hochauflösende Bilder von Zellen, kann jedoch keine einzelnen Moleküle lokalisieren und verfolgen. Dahlbergs Technik mit der Bezeichnung „superaufgelöste kryogene korrelative Licht- und Elektronentomographie“ beseitigt diese Einschränkung, indem sie mit beiden Methoden gewonnene Bilder überlagert, um eine klare Visualisierung des Zielmoleküls und seiner Umgebung zu ermöglichen.

Die Kombination dieser Techniken erfordert jedoch erhebliche Optimierungen und Modifikationen am Mikroskop. Dahlberg und sein Team haben an der Verbesserung eines fokussierten Ionenstrahl-Frässystems mit angeschlossenem Rasterelektronenmikroskop (FIB-SEM) gearbeitet, um Herausforderungen wie das Blitzgefrieren von Zellen auf einem kleinen Raster zu bewältigen und die Kompatibilität beider Bildgebungsmethoden sicherzustellen.

Um dies zu erreichen, hat Dahlberg das FIB-SEM um ein optisches Mikroskop erweitert. Diese Modifikation ermöglicht die Erfassung von Fluoreszenzmikroskopiedaten, ohne dass das Gitter bewegt werden muss, wodurch potenzielle Schäden und Kontaminationen minimiert werden.

Das Team hat diese Technik bereits verwendet, um das Verhalten von Proteinen in Caulobacter crescentus-Bakterienzellen zu untersuchen, die eine asymmetrische Teilung durchlaufen. Die Ergebnisse haben wertvolle Einblicke in intrazelluläre Prozesse geliefert und könnten Aufschluss über ähnliche Mechanismen in menschlichen Zellen geben.

Dahlberg und sein Team freuen sich darauf, das modifizierte Mikroskop voll auszunutzen und die Technik weiter voranzutreiben. Durch die Kombination von Kryo-ET und hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie wollen sie die Geheimnisse molekularer Maschinen lüften, die grundlegende zelluläre Prozesse steuern.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117