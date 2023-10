Antike Fußabdrücke in New Mexico bieten neue Einblicke in die menschliche Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent

Neue Forschungsergebnisse haben bestätigt, dass in New Mexico gefundene versteinerte menschliche Fußabdrücke wahrscheinlich der älteste direkte Beweis für die Anwesenheit von Menschen auf dem amerikanischen Kontinent sind. Die Fußabdrücke wurden ursprünglich auf die Zeit vor etwa 22,000 Jahren datiert, doch damals kam es zu Kontroversen. Allerdings haben nun zwei weitere Datierungsmethoden die ursprüngliche Schätzung bestätigt und den Streit möglicherweise beigelegt.

Im Jahr 2021 wurden in der Nähe eines ehemaligen Sees in New Mexico über 60 im alten Schlamm konservierte Fußabdrücke entdeckt. Durch die Datierung von Samen von Wasserpflanzen, die in der Nähe der Fußabdrücke in verschiedenen Gesteinsschichten gefunden wurden, schätzten Wissenschaftler, dass vor 23,000 bis 21,000 Jahren Menschen in der Gegend lebten.

Diese Entdeckung stellt die vorherrschende Annahme in Frage, dass die ersten Siedler vor etwa 16,000 bis 14,000 Jahren über eine sibirische Landbrücke nach Nordamerika kamen. Kathleen Springer, Geologin und Mitautorin der Studie, betont, dass es noch viel zu lernen über diese Fußabdrücke und ihre Auswirkungen auf unser Verständnis der frühen menschlichen Migration gibt.

Nobelpreise für Physik, Chemie und Medizin werden an bahnbrechende Wissenschaftler verliehen

Der Nobelpreis für Chemie 2023 wurde den Wissenschaftlern Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov für ihre Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten verliehen. Quantenpunkte sind Nanopartikel mit einzigartigen Eigenschaften und ihre Größe bestimmt ihre Eigenschaften. Diese Partikel werden heute häufig in Fernsehbildschirmen, LED-Lampen und anderen Anwendungen verwendet.

Darüber hinaus wurde der Nobelpreis für Physik an Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier für ihre experimentellen Methoden verliehen, mit denen sie Attosekunden-Lichtimpulse zur Untersuchung der Elektronendynamik in Materie erzeugen. Ihre bahnbrechende Arbeit mit Attosekunden-Lichtimpulsen hat maßgeblich dazu beigetragen, unser Verständnis des Verhaltens von Materie zu verbessern.

Der Nobelpreis für Medizin ging an Katalin Karikó und Drew Weissman für ihre Entdeckungen zu Nukleosidbasenmodifikationen, die die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 ermöglichten. Ihre Beiträge hatten erhebliche Auswirkungen auf den weltweiten Kampf gegen die Pandemie.

Niederländischer Forscher sagt Erdbeben in Pakistan voraus

Der niederländische Forscher Frank Hoogerbeets, bekannt für seine Erdbebenvorhersagen, hat auf ein potenziell schweres Erdbeben in Pakistan innerhalb von 48 Stunden hingewiesen. Hoogerbeets frühere Vorhersagen in der Türkei und in Syrien waren zutreffend, was zu einem erhöhten Interesse an seiner neuesten Behauptung führte.

Während die wissenschaftliche Gemeinschaft Erdbebenvorhersagen weiterhin skeptisch gegenübersteht, deuten Berichte darauf hin, dass Pakistan diese Vorhersage ernst nimmt. Im Internet wimmelt es von Spekulationen über das Potenzial der Erdbebenvorhersage zur Schadensverhütung.

Neuer Dinosaurier in Spanien enthüllt

In Spanien wurde ein neuer Sauropodendinosaurier namens Garumbatitan vorgestellt. Dieser 122 Millionen Jahre alte Dinosaurier bietet wertvolle Einblicke in die Evolution der Dinosaurier. Der 10 Meter große Garumbatitan hatte meterlange Wirbel und verließ sich auf seine Mittelhandknochen, um sich zu bewegen, wobei er einen Zehenspitzengang annahm. Seine großen Schritte während der Fortbewegung wurden durch seinen nach innen geneigten Oberschenkelknochen angedeutet.

Dieser pflanzenfressende Vierbeiner verzehrte täglich erstaunliche 30 bis 40 Kilogramm Futter, was auf seinen enormen Appetit schließen lässt. Wahrscheinlich bewohnte er Flussmündungen zwischen Bergen und streifte durch ausgedehnte Wälder voller großer Bäume, die seine enorme Größe tragen konnten.

