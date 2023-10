Die Nobelpreisträger des Jahres 2023 werden bekannt gegeben

Diese Woche wurden die Nobelpreisträger für Medizin, Physik und Chemie für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Katalin Kariko und Drew Weissman erhielten den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie für ihre Entdeckungen im Zusammenhang mit der Modifikation von Nukleosidbasen, die zur Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19. Der Nobelpreis für Physik wurde an Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier für ihre Arbeit bei der Entwicklung neuer Werkzeuge und der Erforschung der Welt der Elektronen verliehen. Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov erhielten für ihre Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten den Nobelpreis für Chemie.

Geheimnis um die frühesten Galaxien des Universums

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat wertvolle Einblicke in die frühe Geschichte des Universums geliefert und eine Ansammlung von Galaxien enthüllt, die bis in die kosmische Morgendämmerung zurückreichen. Die Anwesenheit scheinbar ausgereifter und massereicher Galaxien in dieser frühen Periode stellt Wissenschaftler jedoch vor ein Rätsel. Eine aktuelle Studie legt nahe, dass diese Galaxien möglicherweise kleiner als erwartet waren, aber aufgrund von Sternentstehungsausbrüchen hell erschienen. Dieser trügerische Eindruck großer Masse hat Wissenschaftler verwirrt und ihre Erwartungen übertroffen.

Einfluss des Satelliten BlueWalker 3 auf die Astronomie

Wissenschaftler haben in der Zeitschrift Nature eine Studie veröffentlicht, in der die Auswirkungen des Prototyps des Satelliten BlueWalker 3 auf die Astronomie detailliert beschrieben werden. Dieser von AST SpaceMobile entwickelte Satellit ist Teil einer Konstellation, die weltweit Mobilfunk- und Breitbanddienste bereitstellen soll. Beobachtungen haben gezeigt, dass der BlueWalker 3 eines der hellsten Objekte am Nachthimmel ist und alle außer den hellsten Sternen in den Schatten stellt.

ISRO bereitet sich auf die Gaganyaan-Mission vor

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bereitet sich auf die unbemannten Flugtests der Gaganyaan-Mission vor. Die Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) wird voraussichtlich Ende Oktober 2023 vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota aus stattfinden. Ziel der Gaganyaan-Mission ist es, die Fähigkeit zu demonstrieren, Menschen in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern und sie durch eine Landung im Golf von Bengalen oder im Arabischen Meer sicher zur Erde zurückzubringen.

Wirksamer und kostengünstiger Malaria-Impfstoff

Die Universität Oxford hat einen neuen Malaria-Impfstoff namens R21/MatrixM entwickelt. Es wurde vom Serum Institute of India hergestellt, in einer Phase-3-Studie in vier afrikanischen Ländern getestet und hat eine Impfstoffwirksamkeit von über 75 % gezeigt. Dies ist höher als der zuvor empfohlene Malaria-Impfstoff RTS,S/AS01, der bei Kindern im Alter von 56 bis 5 Monaten eine Wirksamkeit von 17 % aufwies. Der neue Impfstoff ist besonders wirksam in Gebieten, in denen Malaria saisonal auftritt.

Alte menschliche Fußabdrücke in New Mexico

Neue Forschungen haben die Existenz alter menschlicher Fußabdrücke im White Sands National Park in New Mexico bestätigt. Radiokarbon- und optisch stimulierte Lumineszenzdatierungstechniken haben gezeigt, dass diese Fußabdrücke auf die Zeit vor etwa 21,000 bis 23,000 Jahren, während der letzten Eiszeit, zurückgehen. Diese Entdeckung weist darauf hin, dass der Homo sapiens Nordamerika bereits viel früher als bisher angenommen bewohnte, selbst unter unwirtlichen Bedingungen.

Erste Schlangenspuren in Südafrika entdeckt

Wissenschaftler haben die erste Schlangenspur im Fossilienbestand an der Südküste Südafrikas am Kap identifiziert. Dieses im Walker Bay Nature Reserve gefundene Spurenfossil stammt aus dem Pleistozän vor 93,000 bis 83,000 Jahren. Es wird angenommen, dass es von einer Puffotter (Bitis arietans) hergestellt wurde. Diese Entdeckung füllt eine Lücke im pleistozänen Spurenfossilbestand der Region, der zuvor von Säugetier-, Vogel- und Reptilienspuren dominiert wurde.