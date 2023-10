Jupiters Mond Europa enthält Kohlendioxid, was die Möglichkeit des Lebens erhöht

Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA hat eine bedeutende Entdeckung bezüglich des eisigen Jupitermondes Europa gemacht. Das Teleskop hat auf Europa Kohlendioxid entdeckt, einen lebenswichtigen Bestandteil. Diese Entdeckung hat die aufregende Möglichkeit eröffnet, dass Europa in der Lage sein könnte, Leben zu beherbergen. Analysen deuten darauf hin, dass das Kohlendioxid aus dem unterirdischen Ozean Europas stammt und nicht von Meteoriten oder anderen externen Quellen stammt. Darüber hinaus scheint das Kohlendioxid im geologischen Zeitrahmen erst vor relativ kurzer Zeit abgelagert worden zu sein.

In einem weiteren Durchbruch bei der Weltraumforschung ist es der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx gelungen, eine Probe des Asteroiden Bennu zu entnehmen. Die Roboter-Raumsonde, die 2016 ins All gestartet war, ließ die Asteroidenprobe am 24. September in einer Kapsel in Utah ab. Die aus kohlenstoffreichem Material bestehende Probe soll wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems liefern die Ursprünge des Lebens auf der Erde.

Leider haben Indiens Mondlander und Rover Chandrayaan-3 bzw. Pragyan nicht auf Weckrufe reagiert, nachdem sie Anfang September in den Winterschlaf eingetreten waren. Bemühungen, die Kommunikation mit der Raumsonde seit dem 22. September wiederherzustellen, waren erfolglos. Die indischen Raumfahrtbehörden hoffen jedoch weiterhin, dass das Raumschiff in den nächsten zwei Wochen Anzeichen von Aktivität zeigen wird. Chandrayaan-3 und Pragyan schrieben Geschichte als die ersten von Menschenhand geschaffenen Objekte, die in der Südpolregion des Mondes landeten, und festigten damit Indien als vierte Nation, der eine Mondlandung gelang.

Mit Blick auf die Zukunft plant China, im Jahr 2 den Solarerkundungssatelliten Xihe-2026 zu starten. Dieser Satellit wird sich auf eine bisher unerforschte Umlaufbahn zwischen Erde und Sonne begeben. Zu seinen Hauptzielen gehört es, den Ursprung und die Entwicklung des Magnetfelds in solaraktiven Regionen zu untersuchen und ein tieferes Verständnis der dreidimensionalen Struktur und der physikalischen Mechanismen von Sonnenausbrüchen zu erlangen. Xihe-2 wird außerdem die weltweit erste künstliche Sonde sein, die den Lagrange-L5-Punkt Sonne-Erde erreicht, einen strategisch vorteilhaften Standort für die Erforschung und Überwachung des Weltraumwetters.

Diese jüngsten Entwicklungen in der Weltraumforschung erweitern weiterhin unser Verständnis des Universums und des Potenzials für Leben außerhalb der Erde.