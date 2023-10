Warum ändert der Himmel seine Farbe? Die Wissenschaft dahinter verstehen

By

Haben Sie sich jemals gefragt, warum der Himmel im Laufe des Tages seine Farbe ändert? Ob es der wunderschöne blaue Himmel an einem sonnigen Tag oder die leuchtenden Farben eines Sonnenuntergangs ist, es gibt einen wissenschaftlichen Grund für diese Farbveränderungen.

Um zu verstehen, warum der Himmel an einem sonnigen Tag blau erscheint, müssen wir uns ansehen, wie das Sonnenlicht die Erde erreicht. Sonnenlicht besteht aus verschiedenen Farben und Energie, die sich in Wellen ausbreitet. Wenn wir Sonnenlicht durch ein Kristallprisma richten würden, würden wir die Farbtrennung in Form eines Regenbogens sehen. Dies wird als sichtbares Lichtspektrum bezeichnet und umfasst Farben wie Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett.

Die Farbe, die wir wahrnehmen, hängt von der Wellenlänge des Lichts ab. Längere Wellenlängen erscheinen rot, während kürzere, unruhigere Wellenlängen blau oder violett erscheinen. Wenn Sonnenlicht in die Erdatmosphäre eindringt, wird es von den dort vorhandenen Gasen gestreut. Die Atmosphäre streut hauptsächlich blaue Wellenlängen, weshalb wir an klaren Tagen einen blauen Himmel sehen. Die anderen Farben sind noch vorhanden, aber nicht verstreut, so dass der Eindruck eines weißen Himmels entsteht.

Regenbögen entstehen, wenn Regentropfen als winzige Prismen wirken und das Licht beugen und in verschiedene Farben aufteilen. Sogar Wolken können Andeutungen unterschiedlicher Farben aufweisen, insbesondere bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Wolken bestehen aus Wassertröpfchen und Eiskristallen, die ebenfalls zur Farbtrennung beitragen.

Bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang durchdringen die Sonnenstrahlen einen größeren Teil der Erdatmosphäre. Dies führt zu einer Verringerung der Streuung der blauen Wellenlängen, wodurch die wärmeren Farben für unsere Augen besser sichtbar sind. Die Kombination aus atmosphärischen Bedingungen und dem Winkel der Sonne erzeugt die atemberaubenden Farben, die wir mit Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen assoziieren.

Es gibt jedoch noch andere Faktoren, die die Farbe des Himmels beeinflussen können. Große Staubpartikel, Umweltverschmutzung, Rauch von Waldbränden, Wasserdampf und schlechte Ozonwerte können dazu beitragen, dass der Himmel rot oder in anderen ungewöhnlichen Farben erscheint. Satelliten wie die der NASA werden zur Erkennung von Aerosolen eingesetzt und liefern Meteorologen wertvolle Informationen über die Luftqualität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Farben, die wir am Himmel sehen, durch die Lichtstreuung, atmosphärische Bedingungen und das Vorhandensein von Partikeln beeinflusst werden. Ob es ein klarer blauer Himmel oder ein atemberaubender Sonnenuntergang ist, das Verständnis der Wissenschaft hinter diesen Farbveränderungen verleiht unserer natürlichen Umgebung eine zusätzliche Ebene der Wertschätzung.

Quelle: CBS News, Kylee Miller – zertifizierter Rundfunkmeteorologe der American Meteorological Society