Diese Woche in den Wissenschaftsnachrichten: Entdeckung der Schätze der Wikinger, des inneren Kerns der weichen Erde und der Nobelpreisträger

In der Welt der Archäologie war es eine aufregende Woche voller Entdeckungen unglaublicher Artefakte und Schätze. In Norwegen wurde im Hinterhof einer Familie ein 1,200 Jahre alter Wikingerschatz gefunden. Darüber hinaus wurden in Norwegen auch Goldfiguren entdeckt, die nordische Götter darstellen, die noch älter sind als der Wikingerschatz. Auch der berühmte Jelling-Stein in Dänemark, der die erste Erwähnung des modernen Namens des Landes liefert, enthüllt neue Erkenntnisse über seinen Schöpfer. Diese Ergebnisse sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf die zahlreichen Entdeckungen, die diese Woche in der Archäologie gemacht wurden.

Als Wissenschaftler tiefer in unseren Planeten vordrangen, haben sie eine überraschende Entdeckung über den inneren Kern der Erde gemacht. Früher glaubte man, es handele sich um eine massive Metallkugel, doch neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der innere Kern überraschend weich und weniger steif ist als bisher angenommen. Diese Weichheit kann auf hyperaktive Atome zurückgeführt werden. In anderen erdbezogenen Nachrichten zeigen Satellitendaten, dass das Ozonloch in diesem Jahr auf etwa die doppelte Größe der Antarktis angewachsen ist, wobei der Ausbruch des Unterwasservulkans auf Tonga im Jahr 2021 möglicherweise zu dieser Vergrößerung beiträgt.

Das James Webb-Weltraumteleskop wagt sich über unseren Planeten hinaus und überrascht Wissenschaftler immer wieder mit seinen bemerkenswerten Entdeckungen. Es wurden physikalisch bahnbrechende Schurkenobjekte und „unmögliche“ Galaxien beobachtet. Darüber hinaus könnte es jenseits von Pluto ein Dutzend Objekte geben, die einen bisher unbekannten Teil unseres Sonnensystems enthüllen könnten.

Im Gesundheitsbereich wurde ein von Novavax entwickelter aktualisierter COVID-19-Impfstoff von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen. In einer Studie mit Nagetieren wurde festgestellt, dass Neuronen nicht die einzigen Zellen sind, die für das Gedächtnis im Gehirn verantwortlich sind. Darüber hinaus können genetische Faktoren den Erfolg von Personen beeinflussen, die eine vegetarische Ernährung in Betracht ziehen.

Mit der Ankunft im Oktober beginnt die Zeit der Nobelpreise. Die Auszeichnungen für Physik, Chemie und Medizin werden für bemerkenswerte Leistungen wie die Erzeugung winziger Lichtscheiben, die Entdeckung eigenartiger Quantenpunkte und bahnbrechende Arbeiten zu mRNA-Impfstoffen verliehen.

Zu den faszinierenden Bildern, die diese Woche geteilt wurden, gehört ein Screenshot eines Staubteufels auf dem Mars, der vom NASA-Rover Perseverance aufgenommen wurde. Der Staubteufel erreicht eine Höhe von etwa 1.2 Meilen und ist damit fünfmal höher als das Empire State Building.

In der kommenden Woche werden Himmelsbeobachter in bestimmten Regionen Nord-, Mittel- und Südamerikas die Möglichkeit haben, Zeuge einer „Feuerring“-Sonnenfinsternis zu werden. Allerdings ist es wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und nicht direkt in die Sonne zu schauen. Die Verwendung selbstgebauter Sonnenfinsternisbetrachter, spezieller Brillen oder Discokugeln ermöglicht eine sichere Beobachtung dieses himmlischen Ereignisses.

