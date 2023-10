Wissenschaftler enthüllen Rätsel um die frühesten Galaxien des Universums

By

Wissenschaftler haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine bemerkenswerte Entdeckung über die Frühgeschichte unseres Universums gemacht. Das Teleskop hat eine Ansammlung von Galaxien entdeckt, die aus einer mysteriösen Zeit namens kosmische Morgendämmerung stammen. Diese Galaxien waren jedoch überraschend massereich und ausgereift und übertrafen die Erwartungen der Wissenschaftler. Diese Erkenntnis stellt die Grundprinzipien der Kosmologie in Frage, des Fachgebiets, das den Ursprung und die Entwicklung des Universums untersucht.

Um dieses Rätsel zu lösen, könnte eine neue von Forschern durchgeführte Studie Antworten liefern, ohne etablierte Theorien verwerfen zu müssen. Die Ergebnisse dieser Studie könnten unser Verständnis des frühen Universums revolutionieren und Aufschluss über die Entstehung von Galaxien während der kosmischen Morgendämmerung geben.

Spaniens PLD Space bereitet sich auf Raketenstart vor

Das spanische Startup PLD Space wird einen Teststart seiner wiederverwendbaren Miura-1-Rakete durchführen. Dieser Start stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Mikrolaunchern dar, bei denen es sich um kleinere und kostengünstigere Raketen handelt. Die Rakete wird in Huelva im Südwesten Spaniens starten und soll Europas erster vollständig privater Raketenstart sein. Der Erfolg dieser Testmission wird den Weg für weitere Entwicklungen in der privaten Raumfahrtindustrie ebnen.

Alte menschliche Fußabdrücke bestätigen die frühe Präsenz in Nordamerika

Neue Forschungsergebnisse haben bestätigt, dass Menschen Nordamerika viel früher bewohnten als bisher angenommen. Die Entdeckung versteinerter Fußabdrücke im White-Sands-Nationalpark in New Mexico ist ein entscheidender Beweis für die menschliche Präsenz auf dem Kontinent. Wissenschaftler nutzten zwei verschiedene Datierungstechniken, die Radiokarbondatierung und die optisch stimulierte Lumineszenzdatierung, um festzustellen, dass diese Fußabdrücke auf die Zeit vor etwa 21,000 bis 23,000 Jahren zurückgehen. Dies zeigt, dass sich der Homo sapiens bereits während der schwierigen Bedingungen der letzten Eiszeit in Nordamerika etabliert hatte.

Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die alte Geschichte der menschlichen Migration und Besiedlung in Nordamerika und tragen zu unserem Verständnis der frühen Geschichte unserer Spezies bei.

