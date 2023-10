Wissenschaftler entdecken die Ursprünge früher Galaxien

By

In einer überraschenden Entdeckung hat das James-Webb-Weltraumteleskop eine Ansammlung reifer Galaxien entdeckt, die bis in die frühen Stadien des Universums zurückreichen. Diese Offenbarung hat dazu geführt, dass Wissenschaftler die bestehenden Theorien der Kosmologie in Frage stellen. Eine neue Studie könnte jedoch eine Erklärung liefern, die mit dem aktuellen wissenschaftlichen Verständnis übereinstimmt.

Das James Webb-Weltraumteleskop, das letztes Jahr seinen Betrieb aufnahm, hat bemerkenswerte Einblicke in die frühe Geschichte des Universums geliefert. Es hat eine Gruppe von Galaxien beobachtet, die während der kosmischen Morgendämmerung, einer rätselhaften Epoche, existierten. Das Vorhandensein dieser massereichen und ausgereiften Galaxien widerspricht den Erwartungen und hat Fragen zu den Grundprinzipien der Kosmologie aufgeworfen.

Wissenschaftler haben aktiv daran gearbeitet, dieses Rätsel zu lösen, ohne dabei die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse außer Acht zu lassen. Die neueste Studie bietet eine mögliche Lösung, die keine vollständige Neubewertung der kosmologischen Theorien erfordert.

Spanisches Startup PLD Space bereitet sich auf Raketenstart vor

PLD Space, ein spanisches Startup, bereitet sich auf einen Teststart seiner wiederverwendbaren Miura-1-Rakete vor. Dieser Start wird einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von „Mikrolaunchern“ darstellen und der erste vollständig private Raketenstart in Europa sein.

Der Teststart soll am frühen Samstag von Huelva im Südwesten Spaniens aus erfolgen. Ziel von PLD Space ist es, mit dieser suborbitalen Mission die Machbarkeit seiner wiederverwendbaren Raketentechnologie zu demonstrieren. Nach einem erfolglosen Versuch im Juni ist das Unternehmen bestrebt, das Potenzial seiner innovativen Rakete zu präsentieren.

Uralte menschliche Fußabdrücke liegen Tausende Jahre früher zurück als erwartet

Neue Forschungen haben ergeben, dass Menschen die Landschaft Nordamerikas viel früher besiedelt haben als bisher angenommen. Es wurde festgestellt, dass versteinerte Fußabdrücke, die im White Sands National Park in New Mexico gefunden wurden, etwa 21,000 bis 23,000 Jahre alt sind.

Diese auf Radiokarbon- und optisch stimulierten Lumineszenzdatierungstechniken basierende Entdeckung weist darauf hin, dass der Homo sapiens während der härtesten Bedingungen der letzten Eiszeit in Nordamerika präsent war. Diese Erkenntnisse geben Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit unserer Spezies in extremen Umgebungen.

