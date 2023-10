China plant den Ausbau der Raumstation als Alternative zur NASA-geführten ISS

By

China hat Pläne angekündigt, die Größe seiner Raumstation zu verdoppeln und damit Astronauten aus anderen Ländern eine Alternative zur Internationalen Raumstation (ISS) zu bieten, da diese sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähert. Die chinesische Raumstation, die derzeit über drei Module verfügt, wird in den kommenden Jahren auf sechs Module erweitert. Die China Academy of Space Technology hat erklärt, dass die Betriebslebensdauer der chinesischen Raumstation mehr als 15 Jahre betragen wird. Diese Ankündigung erfolgte während des 74. Internationalen Astronautischen Kongresses in Baku, Aserbaidschan.

Inzwischen haben Wissenschaftler ein Rätsel um die frühesten Galaxien des Universums gelüftet. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das letztes Jahr seinen Betrieb aufnahm, hat einen Einblick in die frühe Geschichte des Universums gewährt, einschließlich der Entdeckung von Galaxien seit der kosmischen Morgendämmerung. Allerdings stellte die Existenz massereicher und reifer Galaxien in der Anfangsphase des Universums das derzeitige Verständnis der Kosmologie in Frage. Eine neue Studie hat dieses Rätsel nun gelöst, ohne dass eine vollständige Überarbeitung bestehender Theorien erforderlich wäre.

In Spanien bereitet sich das Startup PLD Space auf einen Teststart seiner wiederverwendbaren Miura-1-Rakete vor. Dieser Start wird Europas erster vollständig privater Raketenstart sein und ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer neuen Generation von Mikroträgerraketen. Die Testmission soll in Huelva im Südwesten Spaniens stattfinden.

Darüber hinaus wurde der Nobelpreis für Chemie 2023 an die Wissenschaftler Moungi Bawendi, Louis Brus und Aleksey Ekimov für ihre Entdeckung von Quantenpunkten verliehen. Quantenpunkte sind winzige Atomcluster, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind, unter anderem bei der Erzeugung von Farben in Flachbildschirmen, LED-Lampen und medizinischen Geräten. Die Nobelpreis-Akademie beschrieb ihre Forschung als „Farbgebung für die Nanotechnologie“.

Schließlich haben neue Tests das Alter antiker menschlicher Fußabdrücke in New Mexico bestätigt. Diese im White Sands Nationalpark gefundenen Fußabdrücke werden auf ein Alter von etwa 21,000 bis 23,000 Jahren geschätzt. Die Forschung hat gezeigt, dass der Homo sapiens während der unwirtlichsten Bedingungen der letzten Eiszeit in Nordamerika präsent war.

