Russisches Modul auf der Internationalen Raumstation erfährt Kühlmittelleck

Das russische Nauka-Modul, eine Mehrzweckerweiterung der Internationalen Raumstation (ISS), erlitt kürzlich ein Kühlmittelleck in seinem Backup-Kühlsystem. Das Leck wurde bei Routinekontrollen entdeckt, was die Astronauten dazu veranlasste, die Situation einzuschätzen. Glücklicherweise sind nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos sowohl die Besatzung als auch die ISS selbst nicht in unmittelbarer Gefahr.

In Zukunft werden Ingenieure daran arbeiten, das Problem zu untersuchen und zu beheben. Das Nauka-Modul kam erst letzte Woche nach einer langen und beschwerlichen Reise an der ISS an. Trotz dieses Rückschlags wird erwartet, dass das Modul weiterhin zum Betrieb und zur Forschung auf der Raumstation beitragen wird.

Riesiger uralter Sonnensturm durch Baumringe in den französischen Alpen entdeckt

Eine Entdeckung in den südlichen französischen Alpen hat Hinweise auf einen gewaltigen Sonnensturm erbracht, der sich vor etwa 14,300 Jahren ereignete. Durch die Analyse der jährlichen Wachstumsringe in alten Waldkiefern haben Forscher einen deutlichen Anstieg des Radiokohlenstoffs festgestellt, der auf die Anwesenheit eines Sonnensturms beispiellosen Ausmaßes hinweist.

Wäre dieser Sonnensturm in der heutigen Zeit aufgetreten, hätte er katastrophale Folgen haben können. Der Ausbruch energiereicher Teilchen aus der Sonne könnte zur Zerstörung von Satelliten und zu weitreichenden Störungen der Stromnetze geführt haben. Dieser Befund unterstreicht die starke und potenziell störende Natur der Sonnenaktivität.

Die Untersuchung von Baumringen ist ein wertvolles Instrument zum Verständnis vergangener Klima- und Umweltereignisse. Durch die Untersuchung der Wachstumsmuster und der chemischen Zusammensetzung von Baumringen gewinnen Wissenschaftler Einblicke in historische Ereignisse wie diesen uralten Sonnensturm.

