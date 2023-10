Russisches Modul auf der Internationalen Raumstation erfährt Kühlmittelleck

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos gab am Montag bekannt, dass in ihrem Nauka-Modul an der Internationalen Raumstation (ISS) ein Kühlmittelleck festgestellt wurde. Das Leck betraf insbesondere ein Backup-Kühlsystem, das zur Regulierung der Temperaturen an Bord der ISS verwendet wird. Roscosmos versicherte, dass weder die Besatzung noch die Station in unmittelbarer Gefahr seien. Astronauten bewerten derzeit die Situation und finden eine Lösung, um das Problem zu beheben.

Genbearbeitung zeigt Potenzial zum Schutz von Hühnern vor der Vogelgrippe

Forscher im Vereinigten Königreich haben herausgefunden, dass die Genbearbeitung einen teilweisen Schutz vor der Vogelgrippe bei Hühnern bieten kann. Die hochpathogene Aviäre Influenza oder Vogelgrippe hat seit 2022 weltweit erhebliche Schäden an Geflügelpopulationen verursacht. Dieser Durchbruch in der Genbearbeitung bietet eine neue Strategie, um die Ausbreitung des tödlichen Virus einzudämmen. Durch die Veränderung der Gene der Hühner konnten Wissenschaftler sie teilweise vor Vogelgrippe-Infektionen schützen. Die Ergebnisse könnten Auswirkungen auf die Geflügelproduktion haben und dazu beitragen, weitere Ausbrüche dieser verheerenden Krankheit zu verhindern.

Indiens Gaganyaan-Mission führt am 21. Oktober einen Schlüsseltest durch

Indiens ehrgeizige Weltraummission Gaganyaan wird am 21. Oktober einen entscheidenden Test durchführen. Der Test besteht darin, ein leeres Modul in den Weltraum zu schicken und es erfolgreich zur Erde zurückzubringen. Die letzte Mission ist für nächstes Jahr geplant und wird schätzungsweise 90.23 Milliarden indische Rupien (1.08 Milliarden US-Dollar) kosten. Es wird Indiens erste bemannte Weltraummission sein und beinhaltet den Start einer von Menschen bewohnbaren Raumkapsel mit einer dreiköpfigen Besatzung in eine Umlaufbahn von 400 km (250 Meilen), bevor sie sicher in indische Gewässer zurückkehrt. Gaganyaan stellt einen bedeutenden Meilenstein im wachsenden indischen Raumfahrtprogramm dar.

Uralter Sonnensturm durch Baumringe in den französischen Alpen sichtbar

Eine Analyse der Jahresringe alter Waldkiefern in den südlichen französischen Alpen hat Hinweise auf den größten bekannten Sonnensturm zutage gefördert. Dieser Sonnensturm, der sich vor etwa 14,300 Jahren ereignete, hätte zu schwerwiegenden Störungen der modernen Technologie geführt, wenn er in der heutigen Zeit stattgefunden hätte. Bei dem Sturm schleuderte die Sonne einen massiven Ausbruch energiereicher Teilchen in den Weltraum. Forscher beobachteten einen deutlichen Anstieg des Radiokohlenstoffs, eines Kohlenstoffisotops, in den Wachstumsringen der Baumreste in der Nähe des Flusses Drouzet. Diese Entdeckung wirft Licht auf die möglichen Auswirkungen von Sonnenstürmen und ihr historisches Auftreten.

