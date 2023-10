Russisches Modul auf der Internationalen Raumstation erfährt Kühlmittelleck

Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos erlitt das russische Mehrzweck-Nauka-Modul, das an der Internationalen Raumstation (ISS) befestigt ist, ein Kühlmittelleck in seinem Backup-Kühlsystem. Während die Besatzung und die Station nicht in unmittelbarer Gefahr sind, beurteilen Astronauten die Lage. Das Modul ist für die Regulierung der Temperaturen an Bord von Astronauten verantwortlich.

Genbearbeitung zeigt Potenzial zum Schutz von Hühnern vor Vogelgrippe

Wissenschaftler in Großbritannien haben herausgefunden, dass sie durch die Veränderung der Gene von Hühnern einen teilweisen Schutz vor Vogelgrippe-Infektionen bieten können. Die hochpathogene Vogelgrippe, allgemein bekannt als Vogelgrippe, breitet sich seit 2022 rasant aus, was zum Verlust von Millionen von Geflügelvögeln und zu erheblichen Preissteigerungen bei Eiern und Puten führt. Diese neue Erkenntnis bietet eine mögliche Strategie, um die Ausbreitung des Virus zu verringern und seine Auswirkungen auf die Geflügelpopulationen abzumildern.

Indien bereitet sich auf den Test einer bemannten Weltraummission am 21. Oktober vor

Indien bereitet sich auf einen entscheidenden Test seiner Gaganyaan-Weltraummission am 21. Oktober vor. Bei dem Test wird ein leeres Modul in den Weltraum geschossen und sicher zur Erde zurückgebracht. Die letzte Mission, die für nächstes Jahr geplant ist, wird Indiens erste bemannte Weltraummission sein und etwa 1.08 Milliarden US-Dollar kosten. Dabei wird eine von Menschen bewohnbare Raumkapsel mit einer dreiköpfigen Besatzung in eine Umlaufbahn von 400 km (250 Meilen) gebracht und anschließend sicher in indische Gewässer zurückgebracht.

NASA enthüllt kohlenstoffreiche Asteroidenprobe

Die NASA hat der Öffentlichkeit einen ersten Blick auf die kohlenstoffreiche Bodenprobe ermöglicht, die von der Raumsonde OSIRIS-REx von der Oberfläche eines Asteroiden entnommen wurde. Die Kapsel mit der Probe wurde kürzlich mit dem Fallschirm in die Wüste von Utah abgeworfen. Das freigelegte Material enthält wasserführende Tonmineralien und wurde vor drei Jahren vom erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt. Dieser Erfolg ist ein bedeutender Meilenstein für unser Verständnis von Asteroiden und ihrer Zusammensetzung.

US Space Force unterbricht den Einsatz von KI-Tools wegen Datensicherheitsrisiken

Die US Space Force hat den Einsatz webbasierter generativer künstlicher Intelligenztools, einschließlich ChatGPT, aus Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit vorübergehend eingestellt. In einem an die Belegschaft der Space Force gerichteten Memo heißt es, dass die Verwendung solcher Tools, einschließlich großsprachiger Modelle, auf Regierungscomputern verboten ist, bis sie eine formelle Genehmigung vom Chief Technology and Innovation Office der Space Force erhalten. Ziel dieser Pause ist es, potenzielle Risiken für die Datensicherheit innerhalb der Space Force zu mindern.

