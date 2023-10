– NASA startet Raumsonde zur Erforschung des metallreichen Asteroiden Psyche

Die NASA startete kürzlich eine Raumsonde von Florida aus auf eine Mission zur Erforschung von Psyche, dem größten metallreichen Asteroiden in unserem Sonnensystem. Wissenschaftler glauben, dass Psyche der Kern eines alten Protoplaneten sein könnte, was wertvolle Einblicke in die Entstehung der Erde liefern könnte. Das in einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete untergebrachte Raumschiff startete vom Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral und wird voraussichtlich im August 2029 nach einer Reise von 2.2 Milliarden Meilen den Asteroiden erreichen. Ziel dieser Mission ist es, die Geheimnisse dieses faszinierenden Asteroiden zu entschlüsseln und unser Verständnis der Planetenentstehung zu verbessern.

NASA enthüllt kohlenstoffreiche Asteroidenprobe

Die NASA hat einen Einblick in die versiegelte Kapsel gewährt, die kürzlich mit einer kohlenstoffreichen Bodenprobe von der Oberfläche des erdnahen Asteroiden Bennu zur Erde zurückgekehrt ist. Im Inneren der Kapsel entdeckten Wissenschaftler unter anderem wasserführende Tonmineralien, die vor drei Jahren von der Raumsonde OSIRIS-REx gesammelt wurden. Diese Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis des Ursprungs und der Zusammensetzung von Himmelskörpern und könnte wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten der Wasserressourcen im Weltraum liefern.

US Space Force unterbricht den Einsatz von KI-Tools wegen Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit

Die US Space Force hat den Einsatz webbasierter generativer künstlicher Intelligenztools wie ChatGPT aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit vorübergehend eingestellt. In einem an die Belegschaft der Truppe gerichteten Memo wurde das Personal angewiesen, keine KI-Tools wie großsprachige Modelle auf Regierungscomputern zu verwenden, bis das Chief Technology and Innovation Office eine formelle Genehmigung erteilt hat. Diese Vorsichtsmaßnahme gewährleistet den Schutz vertraulicher Informationen und unterstreicht die Bedeutung der Datensicherheit in sensiblen Bereichen.

Neuer Atlas menschlicher Gehirnzellen bietet Einblicke in neurologische Erkrankungen

Wissenschaftlern ist ein großer Durchbruch in der Hirnforschung gelungen, indem sie über 3,300 Zelltypen im menschlichen Gehirn identifiziert haben. Dieser umfassende Atlas der Gehirnzellen bietet ein tieferes Verständnis der zellulären Grundlagen neurologischer Erkrankungen und eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Therapeutika. Darüber hinaus haben Forscher durch den Vergleich der Gehirne von Menschen und anderen Primaten wie Schimpansen, Gorillas, Rhesusaffen und Weißbüschelaffen wichtige Unterschiede aufgedeckt, die zu den einzigartigen Eigenschaften des menschlichen Gehirns beitragen.

Fehlfunktion des Viasat-Satelliten

Viasat, ein US-amerikanisches Unternehmen, wird seinen Satelliten ViaSat-3 F1, bei dem es während der Inbetriebnahme im Juli zu einer Fehlfunktion kam, nicht ersetzen. Obwohl das Unternehmen damit rechnet, weniger als 10 % des geplanten Durchsatzes wiederzugewinnen, ist es weiterhin zuversichtlich, die Bedürfnisse seiner Kunden ohne Ersatz erfüllen zu können. Viasat hat einen erheblichen Teil der Kapitalkosten für seine ViaSat-3-Konstellation abgeschlossen und rechnet bis zum Geschäftsjahr 2025 mit einem Rückgang der Investitionsausgaben.

Die bevorstehende Sonnenfinsternis begeistert Astronomie-Enthusiasten

Eine Sonnenfinsternis wird am Samstag Millionen von Zuschauern in Amerika in ihren Bann ziehen. Wenn das Wetter es zulässt, können Beobachter beobachten, wie der Mond vor der Sonne vorbeizieht. Der Weg der Sonnenfinsternis wird Teile der Vereinigten Staaten, Mexikos, Mittelamerikas und Südamerikas abdecken und denjenigen, die sich auf ihrem Weg befinden, ein spektakuläres astronomisches Ereignis bieten.

