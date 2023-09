Asteroidenprobe der NASA sicher in die Wüste von Utah geliefert

Die jüngste Weltraummission der NASA erreichte einen wichtigen Meilenstein: Eine Kapsel mit der größten Bodenprobe, die jemals von einem Asteroiden gesammelt wurde, landete erfolgreich in der Wüste von Utah. Die vom Raumschiff OSIRIS-REx abgefeuerte Kapsel landete in einer ausgewiesenen Landezone westlich von Salt Lake City.

Die Raumsonde OSIRIS-REx hatte die Mission, eine Probe vom Asteroiden Bennu zu sammeln, was ihr Anfang des Jahres gelang. Am Sonntag gelangte die gummibärchenförmige Kapsel mit der kostbaren Fracht wieder in die Erdatmosphäre und landete sicher mit dem Fallschirm in der Wüste von Utah.

Dies ist ein bedeutender Erfolg für die NASA, da es das erste Mal ist, dass eine Probe eines Asteroiden erfolgreich zur Erde zurückgebracht wurde, seit die Apollo-Missionen in den 1960er und 1970er Jahren Mondgestein zurückbrachten. Wissenschaftler sind bestrebt, die Asteroidenprobe zu untersuchen, da sie wertvolle Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems bietet und möglicherweise Hinweise auf den Ursprung des Lebens auf der Erde liefert.

In anderen weltraumbezogenen Nachrichten prüft die United States Space Force die Möglichkeit, eine Hotline mit China einzurichten, um Krisen im Weltraum zu verhindern. General Chance Saltzman, der Chef der Weltraumoperationen, äußerte die Notwendigkeit einer direkten Kommunikation zwischen der Space Force und ihrem chinesischen Gegenstück, um die Spannungen abzubauen. Obwohl interne Gespräche stattgefunden haben, hat es bisher noch keine formelle Zusammenarbeit mit China gegeben.

Die Einrichtung einer Hotline mit China könnte ein entscheidender Schritt sein, um eine friedliche Zusammenarbeit im Weltraum zu gewährleisten und potenzielle Konflikte oder Missverständnisse zu vermeiden. Die Vereinigten Staaten sind sich der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung bewusst und streben danach, bessere Kommunikationskanäle mit allen Raumfahrtnationen zu fördern.

Beide Entwicklungen unterstreichen den anhaltenden Fortschritt und die Zusammenarbeit im Bereich der Weltraumforschung und die wachsende Bedeutung weltraumgestützter Aktivitäten in der modernen Welt.

Quellen:

– NASA: www.nasa.gov

– Reuters: www.reuters.com