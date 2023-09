NASA-Kapsel liefert Asteroidenprobe sicher in die Wüste von Utah

By

Eine NASA-Raumkapsel landete erfolgreich in der Wüste von Utah und trug die größte Bodenprobe, die jemals von einem Asteroiden gesammelt wurde. Die von der Raumsonde OSIRIS-REx, die zuvor nahe an der Erde vorbeigeflogen war, abgefeuerte Kapsel landete in einer ausgewiesenen Landezone westlich von Salt Lake City.

Die wie ein Gummibärchen geformte Kapsel flog mit dem Fallschirm in die Utah Test and Training Range, nachdem sie durch die Erdatmosphäre gereist war. Die von der Raumsonde gesammelte Probe wird von Wissenschaftlern analysiert, um Einblicke in die Zusammensetzung und Geschichte des Asteroiden zu gewinnen.

Unterdessen erwägt die US-Weltraumstreitmacht die Einrichtung einer Hotline mit China, um mögliche Krisen im Weltraum zu verhindern. General Chance Saltzman, der Chef der Weltraumoperationen, erklärte, dass eine direkte Kommunikation zwischen der Space Force und ihrem chinesischen Gegenstück zur Deeskalation der Spannungen beitragen würde. Es hat jedoch noch keine Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zur Einrichtung einer solchen Hotline gegeben.

Die Landung der NASA-Kapsel stellt einen bedeutenden Erfolg in der Weltraumforschung dar, da die geborgene Asteroidenprobe wertvolle Daten für die wissenschaftliche Forschung liefert. Die Einrichtung einer potenziellen Hotline zwischen der United States Space Force und China zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu verbessern und mögliche Konflikte bei Weltraumaktivitäten zu verhindern.

Quellen:

– Aktuelle Wissenschaftsnachrichten (Reuters)