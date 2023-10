Indiens ehrgeizige Weltraumziele: Mondmissionen und Raumstationen

By

Indien hat sich zum Ziel gesetzt, ein wichtiger Akteur in der Weltraumforschung zu werden. Die Regierung kündigte kürzlich Pläne an, bis 2040 einen Astronauten zum Mond zu schicken und bis 2035 eine Raumstation zu errichten. Diese ehrgeizigen Ziele folgen auf die erfolgreiche Landung einer Raumsonde in der Nähe des Südpols des Mondes durch Indien im August und sind damit das vierte Land, das dies erreicht hat Sanfte Landung auf der Mondoberfläche.

Premierminister Narendra Modi hat die Raumfahrtbehörde des Landes angewiesen, auf diese Ziele hinzuarbeiten. Mit den jüngsten Erfolgen Indiens in der Weltraumforschung, darunter erfolgreiche Mondmissionen und Satellitenstarts, erlangt das Land zunehmend Anerkennung als wachsende Weltraummacht.

Während Indiens Raumfahrtprogramm im Vergleich zu etablierteren Raumfahrtagenturen wie der NASA noch in den Kinderschuhen steckt, spiegelt diese Ankündigung die Entschlossenheit des Landes wider, auf diesem Gebiet erhebliche Fortschritte zu erzielen. Durch die Entsendung eines Astronauten zum Mond möchte Indien einer exklusiven Gruppe von Ländern beitreten, die erfolgreich den Mond erforscht haben.

Zusätzlich zu seinen Mondmissionen plant Indien bis 2035 auch die Errichtung einer Raumstation. Diese würde eine Plattform für wissenschaftliche Forschung, technologische Entwicklung und sogar potenzielle menschliche Besiedlung im Weltraum bieten. Eine Raumstation würde auch als Symbol für die technologische Leistungsfähigkeit Indiens dienen und zur globalen Bedeutung des Landes beitragen.

Unterdessen machten Wissenschaftler in anderen Nachrichten im Zusammenhang mit der Weltraumforschung eine unerwartete Entdeckung über das größte Beben, das jemals auf dem Mars beobachtet wurde. Der InSight-Lander der NASA registrierte am 4.7. Mai 4 ein Beben mit einer Stärke von 2022. Zunächst vermuteten Forscher, dass das Beben durch einen Meteoriteneinschlag verursacht wurde, da dem Mars die Plattentektonik fehlt, die auf der Erde Erdbeben erzeugt.

Die Suche nach einem Einschlagskrater blieb jedoch erfolglos, was die Wissenschaftler zu dem Schluss führte, dass das Beben durch tektonische Aktivität im Inneren des Planeten verursacht wurde. Diese Entdeckung liefert neue Einblicke in die geologischen Prozesse, die den Mars formen, und trägt zu unserem Verständnis des Verhaltens des Planeten bei.

Indiens Ambitionen in der Weltraumforschung, gepaart mit wissenschaftlichen Fortschritten wie der Entdeckung des Marsbebens, verdeutlichen die kontinuierlichen Fortschritte in unserem Verständnis des Universums. Während Nationen und Forscher die Grenzen der Weltraumforschung erweitern, warten neue Grenzen auf ihre Entdeckung.

