DNA-Reste im Fossil einer 6 Millionen Jahre alten Schildkröte entdeckt

Forscher haben DNA-Reste in einer versteinerten Meeresschildkröte gefunden, die 6 Millionen Jahre alt ist, was sie zu einem der wenigen antiken Wirbeltierfossilien macht, die genetisches Material enthalten. Das Fossil, das 2015 an der Karibikküste Panamas ausgegraben wurde, konservierte Knochenzellen, sogenannte Osteozyten, mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit. Obwohl das Fossil unvollständig ist und das gesamte Skelett der Schildkröte fehlt, ist der Panzer (Panzer) relativ intakt. Die Forscher schätzen, dass die Schildkröte zu Lebzeiten etwa einen Fuß lang gewesen wäre.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis antiker Organismen und ihrer Evolutionsgeschichte. Durch die Analyse der DNA-Reste können Wissenschaftler Einblicke in die genetische Ausstattung dieser uralten Schildkrötenart gewinnen. Die Ergebnisse tragen zu einem tieferen Verständnis der evolutionären Beziehungen zwischen alten und modernen Schildkrötenarten wie der Kemp-Bastardschildkröte und der Oliven-Bastardschildkröte bei.

Soziale Medien und private Partnerschaft: Einblicke in die Veränderungen bei der indischen Raumfahrtbehörde

Indiens Raumfahrtbehörde, die Indian Space Research Organization (ISRO), hat bei ihrer Chandrayaan-3-Mission zum Mond einen rekordverdächtigen Meilenstein erreicht. Die Live-Streaming-Veranstaltung lockte mehr als 8 Millionen Zuschauer auf YouTube an und verdeutlichte das Interesse und die Unterstützung für Indiens kostengünstige Raumfahrttechnik und wissenschaftliche Bemühungen. Hinter diesem Erfolg steht die strategische Anstrengung, die 54 Jahre alte Raumfahrtagentur als zugänglich und engagiert umzubenennen.

Aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern sowie Branchenexperten zufolge hat die ISRO Schritte unternommen, um Social-Media-Plattformen und private Partnerschaften zu nutzen, um die Beteiligung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu erhöhen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Erforschung des Weltraums der breiten Öffentlichkeit zugänglicher zu machen und die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen zu fördern. Der Fokus der ISRO auf Transparenz und Engagement positioniert Indien als führenden Akteur in der globalen Raumfahrtindustrie.

Japans Mond-Startup verzögert die von der NASA gesponserte Mondlandemission

Das japanische Mondtransport-Startup ispace hat eine einjährige Verschiebung seiner zukünftigen Mondlandemission angekündigt. Die ursprünglich für 2025 geplante Mission wurde auf 2026 verschoben. Die Entscheidung basiert auf der Notwendigkeit, sich besser auf einen Auftrag der NASA vorzubereiten und Verzögerungen bei der Komponentenlieferung zu beheben.

Der erste Mondlandeversuch von ispace mit der Raumsonde Hakuto-R Mission 1 im April scheiterte aufgrund einer Höhenfehlberechnung. Wie die Financial Times berichtet, war das Unternehmen in den letzten Monaten mit unternehmerischen Turbulenzen konfrontiert. Trotz der Herausforderungen engagiert sich ispace weiterhin für die Monderkundung und arbeitet an der Verbesserung seiner technologischen Fähigkeiten und Betriebsabläufe.

