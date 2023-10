Ringförmige Sonnenfinsternis zieht Menschen in ganz Amerika in ihren Bann

Am Samstag wurden Tausende Menschen in Amerika zu Zuschauern eines seltenen astronomischen Ereignisses – einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich der Mond zwischen der Erde und der Sonne bewegt und so den außergewöhnlichen Anblick eines „Feuerrings“ am Himmel erzeugt. Die Beobachter waren beeindruckt, als sie Zeuge dieses atemberaubenden Ereignisses wurden.

Oscar Lopez, 26, reiste den ganzen Weg von Mexiko-Stadt nach Campeche, Mexiko, um einen Blick auf die Sonnenfinsternis zu erhaschen. Er brachte seine Begeisterung zum Ausdruck und sagte: „Es ist eines dieser Dinge, die man nicht verpassen darf.“ Es ist wunderbar. Wir haben als Menschen großes Glück, diese Dinge erleben zu dürfen.“

Eine ringförmige Sonnenfinsternis unterscheidet sich von einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt und nur die Korona sichtbar bleibt. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis ist der Mond etwas weiter von der Erde entfernt, wodurch er kleiner erscheint. Wenn es sich vor der Sonne bewegt, entsteht dadurch ein „Feuerring“-Effekt, da der äußere Rand der Sonne noch sichtbar ist.

Dieses Ereignis zog nicht nur Gelegenheitsbeobachter an, sondern auch Astronomen und Fotografen, die den magischen Moment mit der Kamera festhalten wollten. Viele Menschen verwendeten spezielle Sonnenfilter und Schutzbrillen, um ihre Augen beim Betrachten der Sonnenfinsternis zu schützen, da die direkte Einwirkung der Sonnenstrahlen zu Augenschäden führen kann.

Ringförmige Sonnenfinsternisse sind relativ selten und kommen höchstens ein paar Mal im Jahr vor. Die nächste von Amerika aus sichtbare ringförmige Sonnenfinsternis wird voraussichtlich im Juni 2022 stattfinden. Bis dahin haben diejenigen, die das Glück hatten, Zeuge der jüngsten Sonnenfinsternis zu sein, Erinnerungen an dieses beeindruckende Spektakel.

