Neue Studie zeigt, dass sich supermassereiche Schwarze Löcher schneller ernähren als bisher angenommen

Eine neue Studie der Northwestern University stellt das herkömmliche Verständnis davon in Frage, wie supermassereiche Schwarze Löcher Materie verbrauchen. Frühere Theorien deuteten darauf hin, dass Schwarze Löcher sich langsam ernährten, aber neuere Simulationen zeigen, dass sie sich tatsächlich viel schneller ernähren. Die Studie, die bald im Astrophysical Journal veröffentlicht wird, wirft Licht auf den heftigen Gasstrudel, der als Akkretionsscheibe bekannt ist und diese Schwarzen Löcher umgibt und nährt.

Laut hochauflösenden 3D-Simulationen verdrehen rotierende Schwarze Löcher die umgebende Raumzeit, wodurch die Akkretionsscheibe in innere und äußere Teilscheiben zerreißt. Die Schwarzen Löcher verzehren zunächst den inneren Ring der Scheibe, bevor Trümmer von der äußeren Teilscheibe nach innen gelangen und die Lücke füllen, die zurückbleibt. Dieser Zyklus aus Essen und Wiederauffüllen dauert nur Monate und ist damit deutlich schneller als der bisher angenommene Zeitrahmen von Hunderten von Jahren.

Diese Erkenntnisse könnten helfen, das ungewöhnliche Verhalten von Objekten wie Quasaren zu erklären, die plötzlich heller werden und dann ohne klare Erklärung verschwinden. Die bei diesen Objekten beobachteten schnellen Helligkeitsschwankungen gehen mit der Zerstörung und Wiederauffüllung der inneren Bereiche der Akkretionsscheibe einher.

Akkretionsscheiben sind komplexe Strukturen, was ihre Modellierung schwierig macht. Frühere Annahmen, dass diese Scheiben auf die Rotation des Schwarzen Lochs ausgerichtet sind, wurden nun widerlegt. Die Simulation der Forscher, die einen der größten Supercomputer der Welt nutzte, zeigte, dass die Regionen um Schwarze Löcher viel turbulenter und chaotischer sind als bisher angenommen.

Die Simulation zeigt, dass das durch die Rotation des Schwarzen Lochs verursachte Frame-Dragging-Phänomen die gesamte Scheibe wie ein Gyroskop wackeln lässt. Die innere Scheibe wackelt schneller als die äußeren Teile, wodurch sich die Scheibe verzieht und helle Stöße erzeugt, die Material in Richtung des Schwarzen Lochs treiben. Schließlich bricht die innere Scheibe auseinander und entwickelt sich unabhängig vom Rest der Scheibe, wobei sie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Winkeln wackelt.

In der Reißregion, in der sich die innere und äußere Teilscheibe trennen, beginnt der Fressrausch. Reibung versucht, die Scheibe zusammenzuhalten, aber die Verdrehung der Raumzeit durch das rotierende Schwarze Loch will sie auseinanderreißen. Der Wettbewerb zwischen der Rotation des Schwarzen Lochs und der Reibung führt dazu, dass die äußere Scheibe Schichten der inneren Scheibe abschneidet und diese nach innen drückt. Die Schwerkraft des Schwarzen Lochs zieht dann Gas aus der äußeren Region, um die jetzt leere innere Region wieder aufzufüllen.

Dieses neue Verständnis der Ernährungsgewohnheiten supermassereicher Schwarzer Löcher trägt dazu bei, die Geheimnisse dieser kosmischen Giganten und ihre Auswirkungen auf den umgebenden Weltraum zu entschlüsseln. Es unterstreicht die Bedeutung der Integration von Gasdynamik, Magnetfeldern und allgemeiner Relativitätstheorie in Simulationen, um ein vollständigeres Bild zu erhalten.