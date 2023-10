Astronomisches Ereignis: Partielle Sonnenfinsternis in Notre Dame

Vor dem bevorstehenden Fußballspiel zwischen den Fighting Irish und den USC Trojans haben Besucher des Campus der University of Notre Dame die Möglichkeit, Zeuge einer partiellen ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden. Die Sonnenfinsternis beginnt um 11:39 Uhr, wobei der Mond beginnt, den Rand der Sonne zu bedecken, und die maximale Bedeckung wird gegen 1:XNUMX Uhr erwartet

Die Sonnenfinsternis wird in Nord-, Mittel- und Südamerika sichtbar sein, mit einer Abdeckung von fast 90 Prozent im Südwesten der USA und maximal 40 Prozent vom Campus von Notre Dame. Ringförmige Finsternisse treten auf, wenn der Mond an oder in der Nähe seines am weitesten von der Erde entfernten Punktes zwischen Erde und Sonne wandert. Aufgrund dieser Ausrichtung scheinen die Ränder der Sonne hinter dem Mond zu strahlen, wodurch ein atemberaubender „Ring of Fire“-Effekt entsteht.

Um ein sicheres Seherlebnis zu gewährleisten, veranstaltet die Abteilung für Physik und Astronomie des College of Science eine Wachparty auf der Nordseite der Jordan Hall of Science. Den Teilnehmern stehen Teleskope und Sonnenfinsternisbrillen zur Verfügung. Keith Davis, der Direktor des Digital Visualization Theatre in Notre Dame, betont, wie wichtig das Tragen einer geeigneten Sonnenfinsternisbrille ist, um Augenschäden vorzubeugen.

Bei schlechtem Wetter bieten das Digital Visualization Theatre und das Planetarium Simulationen und Erklärungen zur Entstehung von Sonnenfinsternissen. Die Präsentationen finden nach einem fortlaufenden Zeitplan statt und ermöglichen es den Besuchern, das Sonnensystem zu erkunden und zu beobachten, wie der Mond die Sonne blockiert.

Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis wird erst am 21. Juni 2039 erwartet, wobei Alaska der einzige Staat auf ihrem Weg ist. Am 8. April 2024 wird jedoch eine totale Sonnenfinsternis in Teilen von Indiana sichtbar sein, darunter auch auf dem Campus von Notre Dame, wo eine Sonnenbedeckung von 97 Prozent erwartet wird.

